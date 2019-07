Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Feuerwehr Velbert unterstützt bei Großbrand in Erkrath

Velbert (ots)

Nach Erkrath wurden am Samstag, den 27.07.2019 zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Velbert alarmiert. Dort brannte ein Kindergarten vollständig aus. Wir verweisen an dieser Stelle auf die Pressemitteilung der Feuerwehr Erkrath: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/4334137

Aufgrund der großen Rauchentwicklung wurden ehrenamtliche Einsatzkräfte aus Velbert-Mitte und Langenberg um 19.08 Uhr alarmiert, um in Erkrath die Bevölkerung zu warnen und aufzufordern, Türen und Fenster zu schließen. Eine weitere Einheit sollte mit einem Spezialfahrzeug feststellen, ob durch den Brand freigesetzte, schädliche Stoffe in der Umgebung vorhanden waren. Da der Wind aber kurz nach Alarmierung auffrischte und so die Brandgase ausreichend verwirbelte, war der Einsatz dieser Einheiten aus Velbert nicht mehr nötig.

Um 21.09 Uhr wurde eine Löschgruppe aus Neviges angefordert, um die seit mehreren Stunden im Einsatz befindlichen Kräfte aus Erkrath abzulösen. Bis 1.30 Uhr dauerte der Einsatz der Kameraden, die die Aufgabe hatten, Nachlöscharbeiten vorzunehmen, an.

