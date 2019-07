FW-Velbert: Das weiße Känguruh ist wieder da

Feuerwehr Velbert

Das weiße Känguruh ist wieder da

Velbert

Der Ausflug ist beendet: Gut zweieinhalb Wochen, nachdem das Beuteltier in Essen ausgebüxt war, befindet es sich seit heute morgen wieder wohlbehalten in der Obhut seines Besitzers, wie dieser der Feuerwehr Velbert heute vormittag mitteilte.

Am späten Abend des 6. Juli war das Känguruh, das bereits Anfang Juni einige Tage im Essener Süden unterwegs war, nach seinem zweiten Ausbruch zunächst in einem Garten im Hefel gesichtet worden. Die daraufhin alarmierte Velberter Feuerwehr entdeckte es kurze Zeit später in der Nähe der ehemaligen Rottberger Schule, wo es jedoch sofort in ein Weizenfeld flüchtete und verschwand.

Nachdem es in den vergangenen Tagen mehrfach im Hefel und im Hespertal im Grenzgebiet zwischen Velbert und Essen gesichtet wurde, tauchte es gestern abend in Essen-Kettwig auf, wo es heute am frühen Morgen mit einer Lebendfalle gefangen wurde.

