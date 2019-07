Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Brennende Hecke in Neviges

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Velbert (ots)

Zu einem Heckenbrand an der Mörikestraße in Neviges wurden die Kräfte der beruflichen Wache und eines Löschzuges aus Neviges am gestrigen Montagabend gegen 19.30 Uhr alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die natürliche Umgrenzung einer Terrasse bereits im Vollbrand. Anwohner hatten mit einem Gartenschlauch erste Löschversuche unternommen und somit eine Ausbreitung auf benachbarte Büsche verhindert, gelöscht wurde das Feuer aber erst durch einen Trupp, der ein C-Rohr vornahm.

Die Feuerwehr konnte ihren Einsatz nach rund 30 Minuten beenden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Velbert

Stv. Leiter der Feuerwehr

Tobias Flentje-Meier

Telefon: 02051/317-0

E-Mail: tobias.flentje-meier@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell