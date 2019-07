Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Schaf aus dem Hardenberger Bach gerettet

Ein Schafbock auf Abwegen beschäftigte heute morgen die hauptamtliche Wache. Die Kollegen waren zusammen mit der Polizei um 6.17 Uhr alarmiert worden, nachdem eine Passantin an der Bernsaustraße ein jämmerliches Blöken bemerkt hatte. Verursacher war ein Schwarzkopf-Schaf: Der Bock war offensichtlich von seiner Weide ausgebüxt und wohl auf der Suche nach einer Erfrischung in den Hardenberger Bach geraten. Die Einsatzkräfte fanden das Tier auf einem kleinen Plateau am Wasser unterhalb der Brücke vor, die an der Bernsaustraße neben Schloß Hardenberg über den Bach führt. Rund vier Meter unter Straßenniveau gelang es dem Schaf nicht von allein, die extrem steile Böschung neben der Brücke hinaufzuklettern. Die Kollegen überlegten zunächst, den Bock mit Hilfe der Drehleiter aus dem Bachbett zu heben, mit einem B-Schlauch als improvisierten Gurt und vereinten Kräften gelang es ihnen jedoch auch ohne das Hubrettungsgerät, das Schaf die Böschung hinaufzuführen. Es wurde danach mit einer Feuerwehrleine auf der Wiese neben der Brücke an einen Baum gebunden, bis kurz darauf ein von der Leitstelle kontaktierter ortsansässiger Landwirt eintraf. Er nahm das Schaf zunächst in seine Obhut. Der Einsatz der Feuerwehr war um 7.45 Uhr beendet.

