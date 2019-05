Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Feuerwehrfest in Langenberg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Velbert (ots)

Ein abwechslungsreiches Programm wartet am kommenden Wochenende, dem 1. und 2. Juni auf kleine und große Freunde der Feuerwehr. Die Löschzüge Langenberg und Oberbonsfeld laden am Samstag und Sonntag zum Feuerwehrfest am Gerätehaus Voßkuhlstraße 36 ein.

Beginn am Samstag ist um 14 Uhr, um 15.30 Uhr wird Bürgermeister Dirk Lukrafka die Gäste begrüßen. Neben einer Fahrzeugausstellung zeigt die Wehr in verschiedenen Einsatzübungen, was zu ihren Tätigkeiten gehört. Auch an einem Informationsstand kann man sich über die Arbeit der Feuerwehr informieren. Für reichlich Unterhaltung der kleinen Gäste ist ebenfalls gesorgt. Neben Hüpfburg und Kinderschminken darf der Nachwuchs an einem rauchenden Brandhäuschen zum Strahlrohr greifen und Wasser verspritzen. Auch Rundfahrten für die Kleinen stehen auf dem Programm.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt, neben Kaffee und Kuchenbüfett gibt es unter anderem Köstlichkeiten vom Grill. Einen Schuss Exotik bietet die karibische Cocktailbar. Die verwöhnt Ihre Gäste mit Cocktails und Longdrinks, so daß eingangs des Sommers schon einmal Urlaubsstimmung aufkommen sollte. Nach dem Warm-up ab 18 Uhr mit DJ startet um 20:30 Uhr die Band "Royal Flash - Da geht was".

Den Sonntag eröffnet um 11 Uhr ein Frühschoppen. Neben der Ausstellung der Löschzüge stehen unter anderem um 12 Uhr der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Platzkonzert und um 15 Uhr eine Vorführung der LSG auf dem Programm.

Parkplätze gibt es im Nahbereich des Gerätehauses am Bahnhof Langenberg.

Wir bitten Sie um Ankündigung unseres Feuerwehrfestes und laden Sie herzlich ein, in Wort und Bild zu berichten!

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Reinhard Lüdeke

Telefon: 02051/317-0

E-Mail: r.luedeke@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell