FW-Velbert: Erneut Container in Brand

Die Feuerwehr mußte am heutigen Montagabend zur Velberter Gesamtschule ausrücken, weil dort zum wiederholten Mal Papiercontainer brannten. Ein Anwohner hatte gegen 22 Uhr von der Hans-Böckler-Straße aus schwarzen Rauch über der Schule entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die rückte daraufhin mit hauptamtlicher Wache und den freiwilligen Löschzügen aus Velbert-Mitte zum Schulhof an der Poststraße aus. Wie sich vor Ort herausstellte, standen zwei Container in Flammen, die mit einem C-Rohr schnell gelöscht waren. Ein großer Teil der alarmierten Kräfte konnte daher den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert, Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die ebenfalls alarmierte Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bereits am späten Abend des Karfreitags, 19. April sowie Tage zuvor am 13. April hatten Unbekannte an gleicher Stelle mehrere der Großraum-Sammelbehälter in Brand gesetzt.

