FW-Velbert: Feuerwehr rettet zwei Küken

Waren es die ersten, erfolglosen Flugversuche? Passanten fanden am gestrigen Sonntag nachmittag auf der Nordstraße neben der Ludgerus-Schule zwei hilflose Küken, die - ob mit Absicht oder nicht - offensichtlich zu früh dem Nest entfleucht waren, und informierten die Feuerwehr. Die Besatzung des Gerätewagens Tierrettung, die daraufhin zur Nordstraße ausrückte, barg zunächst die Piepmätze und zog dann telefonisch eine Vogelexpertin zu Rate. Die empfahl, die Küken, wenn möglich, wieder ins Nest zu setzen. Mit Hilfe der nachalarmierten Drehleiter wurden die jungen Vögelchen daher anschießend im Baum neben der Schule in etwa zehn Metern Höhe in ihr Nest verbracht.

