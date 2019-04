Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Feuerwehr gedenkt in Neviges ihres Schutzpatrons und feiert Tage der offenen Tür

Velbert (ots)

Zum Auftakt lädt die Wehr am Samstag, dem 4. Mai um 14.30 Uhr in die Nevigeser Wallfahrtskirche ein, um mit einem ökumenischen Gottesdienst ihres Schutzpatrons, des Heiligen Florians, zu gedenken. Das Motto lautet in diesem Jahr "Wir bauen ein Haus". Der Begriff des Hauses findet sich an vielen Stellen in der Bibel, sowohl im plastischen Sinne wie auch metaphorisch. Mit dem derzeitigen Bau eines neuen Gerätehauses in Tönisheide hat das Thema für die Feuerwehr einen aktuellen Bezug. Pastor Martin Göbler und Franziskanerpater Dietmar Brüggemann ofm werden den Gottesdienst zelebrieren, den der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert unter Leitung von Armin Jakobi musikalisch gestaltet. Schirmherr ist Bürgermeister Dirk Lukrafka.

An den Gottesdienst schließt sich ein Festzug der beteiligten Feuerwehren an. Sie ziehen, begleitet vom 1. Fanfarencorps 1957 Neviges, vom Mariendom über die Elberfelder Straße zum Gerätehaus an der Siebeneicker Straße 19. Hier findet bis Sonntag ein Tag der offenen Tür statt.

Am Samstag eröffnet zunächst gegen 16.00 Uhr der Musikzug mit einem Platzkonzert das Programm. In der Fahrzeugausstellung präsentieren die Nevigeser Kameraden ihr Einsatzgerät. Einen Vorgeschmack auf den Sommer soll ab 18.00 Uhr die Strandbar mit Cocktails und Longdrinks bieten. Mit einigen Tonnen Sand will die Nevigeser Wehr für das richtige Urlaubsfeeling sorgen und hofft dabei sehr auf wärmeres Wetter. Auf die Kinder warten zahlreiche Attraktionen, unter anderem eine Feuerwehr-Hüpfburg und Kisten stapeln. An der Kübelspritze können die Kleinen selber in die Rolle des Feuerwehrmanns schlüpfen. Mit Live-Musik heizt ab 20.00 Uhr die Cover-Rock-Band "Kutscha" den Besuchern ein.

Der Sonntag beginnt gegen 11.00 Uhr mit einem Frühschoppen, außerdem sorgen das Fanfarencorps und der Musikzug der Feuerwehr für musikalische Unterhaltung. Neben der Vorführung von Fahrzeugen und Geräten warten mehrere Einsatzübungen auf die Besucher. An beiden Tagen ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt: Wer es herzhaft mag, findet Leckereien vom Grill, Pommes frites und Frikandeln, während die Feuerwehrfrauen an der Kuchentheke mit selbstgebackenen Kuchen und Waffeln aufwarten.

Für die Nevigeser Löschzüge bedeuten die Feierlichkeiten in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Als in den neuziger Jahren der Florianstag etabliert wurde, traf man sich im Anschluß zum gemütlichen Ausklang an der alten Wache im Koven. Mit der Einweihung des neuen Gerätehauses an der Siebeneicker Straße Anfang 1999 folgten dort am Florianstag erstmals nach dem Kirchgang im Mariendom die Tage der offenen Tür im heutigen Format. Zunächst als einmalige Veranstaltung angedacht, ist das Feuerwehrfest in zwanzig Jahren zur festen Größe im Nevigeser Kalender geworden.

Wir bitten Sie, diese Veranstaltung anzukündigen und freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Für Fragen steht Ihnen der Einsatzbereichsführer der Nevigeser Löschzüge und stellvertretende Leiter der Feuerwehr Velbert, Stadtbrandinspektor Tobias Flentje-Meier, unter der Mobilfunknummer 0170/5733003 zur Verfügung. Bitte beachten Sie, daß diese Rufnummer nur zu Ihrer Information vorgesehen ist.

Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Reinhard Lüdeke

Telefon: 02051/317-0

E-Mail: r.luedeke@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

