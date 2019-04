FW-Velbert: Leerstehendes Wohnhaus brennt zum zweiten Mal

Feuerwehr Velbert

Aufmerksame Zeugen hatten heute am frühen Morgen im Bereich der Straße Am Bertram in Langenberg Feuerschein bemerkt und sofort Polizei und Feuerwehr informiert. Die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und der freiwilligen Löschzüge aus Langenberg, die um 2.47 Uhr alarmiert wurden, fanden das ihnen bekannte Objekt, ein zunehmend verfallendes Einfamilienhaus, auf einer Fläche von 20 bis 30 Quadratmetern brennend vor. Das unterhalb der Langenberger Sender abseits in einem Wald gelegene Gebäude war bereits am 23. September vergangenen Jahres Einsatzort für die Löschzüge, damals dauerte es fast zehn Stunden, das schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr genutzte, in Vollbrand stehende Haus zu löschen.

Heute morgen brachten zwei unter Atemschutz arbeitende Trupps die Flammen mit je einem C-Rohr im Innenangriff und von außen binnen weniger Minuten unter Kontrolle. Die Drehleiter war zunächst zum Löscheinsatz in Stellung gebracht worden, diente dann aber nur zur Ausleuchtung der Einsatzstelle. Nachlösch- und Aufräumarbeiten nahmen eine weitere Stunde in Anspruch, Einsatzende war schließlich um 4.36 Uhr.

Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden, ein Sachschaden ist aufgrund des bereits vor dem Feuer desolaten Zustandes des Gebäudes schwer zu beziffern. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht, wie bereits im vergangenen September, von vorsätzlicher Brandstiftung aus (siehe dazu auch die OTS-Pressemitteilung Nr. 1904179 der Kreispolizeibehörde Mettmann vom heutigen Tage, außerdem die OTS-Pressemitteilungen von Polizei und Feuerwehr vom 23./24. September 2018).

