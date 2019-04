Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Einfamilienhaus nach Feuer im Schlafzimmer unbewohnbar

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Zu einem Wohnungsbrand an der Friedrichstraße wurden am gestrigen Donnerstagabend, dem 25. April, um 21.46 Uhr die hauptamtliche Wache und die freiwilligen Löschzüge Velbert-Mitte alarmiert. Anwohner hatten das Feuer in dem zweigeschossigen Einfamilienhaus entdeckt und den Notruf gewählt.

Die Einsatzkräfte, die kurz darauf eintrafen, fanden im Erdgeschoß auf der Rückseite des Gebäudes eine zerborstene Fensterscheibe und Feuer im Schlafzimmer sowie das komplette Haus verraucht vor. Während ein Trupp unter Atemschutz die Flammen im Schlafzimmer mit einem C-Rohr bekämpfte, durchsuchte ein zweiter Trupp mit einem weiteren Rohr das Gebäude nach Personen. Wie sich schnell herausstellte, hielt sich niemand mehr in den völlig verqualmten Räumen auf. Ein dritter Trupp unter Atemschutz erkundete und belüftete derweil ein benachbartes, angebautes Gebäude, das ebenfalls von Brandrauch beaufschlagt worden war. Ein Mieter, der kurz darauf am Objekt eintraf, wurde zunächst vom Rettungsdienst versorgt und betreut, eine weitergehende Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Das Feuer hatten die Einsatzkräfte nach einigen Minuten unter Kontrolle, die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis gegen 23 Uhr an. Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar war, wurde das Ordnungsamt hinzugezogen, um die Unterbringung der Bewohner zu organisieren.

Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Angaben zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache liegen noch nicht vor, die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehr war nach Übergabe des Objektes an die Polizei und den Gebäudeeigentümer um 23.12 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Reinhard Lüdeke

Telefon: 02051/317-0

E-Mail: r.luedeke@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell