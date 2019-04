Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Dachstuhlbrand in der Innenstadt

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Velbert (ots)

Zu einem Großeinsatz in der Innenstadt mußte die Feuerwehr am heutigen frühen Ostermontag ausrücken. Hauptamtliche Wache und freiwillige Löschzüge wurden um 2.30 Uhr alarmiert, nachdem zahlreiche Anrufer einen Dachstuhlbrand an der Sternbergstraße gemeldet hatten. Betroffen war der Verwaltungstrakt auf einem ehemaligen, seit zig Jahren leerstehenden Firmengelände.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl auf der gesamten Länge von etwa 18 Metern in voller Ausdehnung. Das Feuer drohte, begünstigt durch die Sheddach-Bauweise, auf benachbarte, zum Glück ebenfalls leerstehende Wohn- und Verwaltungsgebäude längs der Sternbergstraße sowie in Richtung Nordstraße überzugreifen. Aufgrund dieser Lage wurde umgehend Sirenenalarm für Velbert-Mitte ausgelöst, des weiteren Verstärkung aus Neviges und Langenberg nachgefordert. Mit Hilfe von zwei Drehleitern wurde eine Riegelstellung aufgebaut, mit der es gelang, die Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Daneben wurden zwei Einsatzabschnitte - Frontseite Sternbergstraße und Innenhof des Areals - gebildet.

Mit massivem Wassereinsatz gelang es schließlich am frühen Morgen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Neben einem Wasserwerfer und einem C-Rohr über die Drehleitern nahmen die unter Atemschutz vorgehenden Einsatzkräfte ein B-Rohr auf der Außenseite der Sternbergstraße sowie zwei C-Rohre im Innenangriff vor. Erheblich erschwert wurden die Löscharbeiten durch die teilweise nur schwer zugänglichen, in einigen Bereichen bereits verfallenden Räumlichkeiten sowie die Flach- bzw. Sheddach-Konstruktion. Entsprechend langwierig gestalteten sich die Nachlöscharbeiten. Um 6.44 Uhr, nach über vier Stunden, konnten die rund 50 Kräfte der Feuerwehr ihren Einsatz mit der Übergabe des Objektes an den Eigentümer beenden.

Ebenfalls vor Ort waren das Ordnungsamt sowie die Stadtwerke Velbert, die noch mit Strom versorgte Gebäudeteile vom Netz trennten. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor, Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Während der Löscharbeiten waren die Sternbergstraße und die Mittelstraße im Bereich der Einsatzstelle für den Verkehr gesperrt. Wesentliche Verkehrsbeeinträchtigungen gab es zu der frühmorgentlichen Uhrzeit nicht.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Reinhard Lüdeke

Telefon: 02051/317-0

E-Mail: r.luedeke@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell