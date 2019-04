Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Freiwillige Feuerwehr Velbert traf sich im Historischen Bürgerhaus Langenberg zur Jahreshauptversammlung

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Am Freitagabend fand im Historischen Bürgerhaus Langenberg wieder die gemeinsame Mitglieder- und Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Velbert statt, welche der komm. Leiter der Feuerwehr Frank Kapuczinski eröffnete. Neben Vertretern der Politik war auch die Verwaltungsspitze wieder prominent vertreten. So konnte der Bürgermeister Dirk Lukrafka, der Beigeordnete Gerno Böll - zugleich Feuerwehrdezernent - sowie der zuständige Fachbereichsleiter Jürgen Wosimski begrüßt werden. Außerdem nahmen an der Jahreshauptversammlung der Kreisbrandmeister Torsten Schams und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Guido Vogt teil. Der Bürgermeister dankte in seinem Grußwort der Feuerwehr für die geleistete Arbeit und unterstrich die Bedeutung und die Notwendigkeit des ehrenamtlichen Engagements für den Brandschutz der Stadt. Besonders hervorgehoben wurde die Nachwuchsarbeit in der Jugend - und Kinderfeuerwehr die auch zukünftig eine wichtige Säule der Feuerwehr ist. Weiterhin stellte er der Feuerwehr in Aussicht, in den nächsten dreieinhalb Jahren fast sechs Millionen Euro für Fahrzeuge und Technik investieren zu können. Der Kreisbrandmeister Herr Schams, berichtet in seinem Grußwort an die Kameraden, über den aktuellen Stand des Neubaus der Kreisleitstelle und dem Ausbildungszentrums in Mettmann. Gleichzeitig bedankte er sich für den geleisteten Einsatz der Kameraden und Kollegen für insgesamt über 13.000 Einsätze (Rettungsdienst, Brandschutz, Hilfeleistung) im Jahr 2018. Für die 40 Auf- und Übernahmen, über 40 Beförderungen, zwölf Ernennungen und 39 Ehrungen bekam Tobias Flentje-Meier , stellvertretender Leiter der Feuerwehr, Unterstützung durch die Einsatzbereichsführer Velbert-Mitte, Lars Dalbeck, und Langenberg, Jens Berker. Die Ehrungen des Verbandes der Feuerwehren NRW wurden durch den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Guido Vogt durchgeführt. Ein besonderer Moment der Veranstaltung war die Verleihung für 75 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Velbert die Herr A-W Fingscheidt unter stehenden Ovationen von Herrn G. Vogt entgegen nahm. Nach Beendigung der Jahreshauptversammlung trafen sich die Kameraden und Gäste zu einem geselligen Abschluss im Gerätehaus Langenberg.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Frank Kapuczinski

Telefon: 02051/317-0

E-Mail: frank.kapuczinski@velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell