FW-Velbert: Kellerbrand war schnell gelöscht

Velbert (ots)

Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Bergischen Straße sind am gestrigen Mittwoch, 20. Februar um 16.27 Uhr die hauptamtliche Wache und die beiden freiwilligen Löschzüge Velbert-Mitte alarmiert worden. Als die Einheiten kurz darauf am Einsatzort eintrafen, drang aus dem Treppenraum dichter Rauch, der offensichtlich seinen Ursprung im Kellerbereich hatte. Hausbewohner hatten bereits Löschversuche mit einem Pulverlöscher unternommen, die Flammen jedoch nicht vollständig unter Kontrolle bringen können. Ein unter Atemschutz vorgehender Trupp entdeckte auf dem Treppenabsatz zum Keller noch nicht gänzlich gelöschtes brennende Papier und Unrat und bereitete dem Feuer mit einem C- Rohr ein schnelles Ende. Ein zweiter Trupp unter Atemschutz sorgte für die Belüftung von Treppenraum und offenstehenden Wohnungen.

Beim Ausbruch des Brandes hatten sich 16 Personen im Haus aufgehalten, das Gebäude aber bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut, vier Personen außerdem vorsorglich medizinisch untersucht. Der Transport in ein Krankenhaus war nach abschließender Versorgung aber nicht notwendig.

Da das Feuer die Elektroverteilung erheblich beschädigt hatte, wurden die Stadtwerke informiert, die das Gebäude stromlos schalteten. Auch das Ordnungsamt wurde vorsorglich zwecks Unterbringung der Hausbewohner hinzugezogen, letztlich kamen aber alle privat anderweitig unter.

Die Ursache des Feuers ist bislang nicht bekannt, die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Auch zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Nach Übergabe der Einsatzstelle an Polizei und Ordnungsbehörde konnte die Feuerwehr ihren Einsatz gegen 17.50 Uhr beenden.

