FW-Velbert: Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

Velbert (ots) - Auf einen schrillenden Rauchmelder wurden Passanten am gestrigen Abend gegen 22.37 Uhr an der Schützenstraße im Velberter Stadtteil Neviges aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr.

Als die ersten Einsatzkräfte der drei ehrenamtlichen Löschzüge und der beruflichen Wache kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, nahmen sie am gekippten Fenster der betroffenen Wohnung Brandrauch wahr. Es bestand der Verdacht, dass sich die Bewohnerin noch in der Wohnung befindet. Auch nach mehrfachem Klingeln und Klopfen wurde die Wohnungstüre nicht geöffnet, so dass sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang verschaffen mussten.

Die Wohnung war stark verraucht. Nach kurzer Suche fanden die Einsatzkräfte die Mieterin der betroffenen Wohnung auf dem Sofa liegend vor. Sie trugen die Bewohnerin ins Freie und übergaben sie dem Rettungsdienst, der sie mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung einem Krankenhaus zuführte.

Grund für die Verrauchung war eine angebrannte Pizza. Somit musste kein Feuer gelöscht, sondern lediglich der Ofen ausgeschaltet und anschließend die Wohnung gründlich gelüftet werden.

Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

