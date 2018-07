FW-Velbert: 600qm Feld geriet am Kostenberg in Brand

Löscharbeiten am Kostenberg Bild-Infos Download

Velbert (ots) - Die trockene Witterung hielt am heutigen Dienstag auch die Feuerwehr Velbert in Atem.

Zu einem Flächenbrand wurden die Kräfte der beruflichen Wache sowie aller Löschzüge aus Velbert-Mitte zur Straße Am Kostenberg alarmiert. Auf ca. 600qm brannte ein Stoppelfeld am Rande eines Waldes. Durch die ungünstige Windsituation wurde das Feuer in verschiedene Richtungen getrieben und teilweise weiter angefacht.

Die rund 20 Einsatzkräfte konnten den Brand mit vier Rohren recht schnell unter Kontrolle bringen. Unterstützt wurden Sie hierbei durch zwei Landwirte, die das Feld mit einem Grubber und einem Mulcher bearbeiteten und so eine Brandausbreitung verhindern konnten.

Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet.

