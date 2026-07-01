FW-Schermbeck: Wasserrohrbruch
Schermbeck (ots)
Am Mittwochmorgen gegen 00:25 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "H 1 - Wasserschaden" zur Einsatzstelle "Adolf-von-Kleve-Straße" alarmiert.
An der Einsatzstelle war es zu einem Wasserrohrbruch gekommen und größere Mengen Wasser traten auf Höhe des Gehsteigs aus.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten sicher das keine Gebäude betroffen waren, forderten den Wasserversoger an und sperrten die Einsatzstelle ab.
Mit der Übergabe der Einsatzstelle an den Wasserversorger endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 01:10 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de
Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell