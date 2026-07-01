Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Wasserrohrbruch

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Schermbeck (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 00:25 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "H 1 - Wasserschaden" zur Einsatzstelle "Adolf-von-Kleve-Straße" alarmiert.

An der Einsatzstelle war es zu einem Wasserrohrbruch gekommen und größere Mengen Wasser traten auf Höhe des Gehsteigs aus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten sicher das keine Gebäude betroffen waren, forderten den Wasserversoger an und sperrten die Einsatzstelle ab.

Mit der Übergabe der Einsatzstelle an den Wasserversorger endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 01:10 Uhr.

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