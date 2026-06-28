Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Nächtliche Sturmschäden

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Schermbeck (ots)

Der Löschzug Gahlen wurde heute Nacht bzw. am frühen Morgen innerhalb kurzer Zeit zu zwei Einsätzen mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" alarmiert.

Der erste Einsatz erfolgte um 3:51 Uhr zur Haus-Gahlen-Straße. Dort war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt und blockierte diese. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum mithilfe von zwei Motorkettensägen und räumten das Ast- und Stammholz von der Straße. Im Zuge der Erkundung wurde zudem festgestellt, dass die Leitplanken auf beiden Straßenseiten beschädigt waren. Der Einsatz endete um 4:41 Uhr.

Bereits um 5:07 Uhr wurde der Löschzug erneut alarmiert. Diesmal ging es zur Pfannhüttenstraße, wo ebenfalls ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt war. Der Baum wurde mit einer Motorkettensäge zerkleinert und anschließend von der Fahrbahn geräumt, sodass die Straße wieder passierbar war.

Der zweite Einsatz konnte um 5:32 Uhr beendet werden.

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