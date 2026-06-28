PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Nächtliche Sturmschäden

FW-Schermbeck: Nächtliche Sturmschäden
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Gahlen wurde heute Nacht bzw. am frühen Morgen innerhalb kurzer Zeit zu zwei Einsätzen mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" alarmiert.

Der erste Einsatz erfolgte um 3:51 Uhr zur Haus-Gahlen-Straße. Dort war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt und blockierte diese. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum mithilfe von zwei Motorkettensägen und räumten das Ast- und Stammholz von der Straße. Im Zuge der Erkundung wurde zudem festgestellt, dass die Leitplanken auf beiden Straßenseiten beschädigt waren. Der Einsatz endete um 4:41 Uhr.

Bereits um 5:07 Uhr wurde der Löschzug erneut alarmiert. Diesmal ging es zur Pfannhüttenstraße, wo ebenfalls ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt war. Der Baum wurde mit einer Motorkettensäge zerkleinert und anschließend von der Fahrbahn geräumt, sodass die Straße wieder passierbar war.

Der zweite Einsatz konnte um 5:32 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 20:40

    FW-Schermbeck: Vier Einsätze für den Löschzug Schermbeck

    Schermbeck (ots) - Der Löschzug Schermbeck wurde innerhalb von zwei Tagen zu insgesamt vier Einsätzen alarmiert. Bereits gestern um 6:41 Uhr wurde der Löschzug mit dem Einsatzstichwort "Heimrauchmelder" zur Johann-von-der-Recke-Straße alarmiert. Vor Ort war ein ausgelöster Heimrauchmelder gemeldet worden. Von außen waren keine Schadensmerkmale erkennbar. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zugang zur ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 11:52

    FW-Schermbeck: Ölspur und ausgelöster Heimrauchmelder

    Schermbeck (ots) - Die Feuerwehr Schermbeck wurde in der vergangene Woche, neben dem Wasserrohrbruch auf der Mittelstraße, zu zwei weiteren Einsätzen alarmiert. Am Dienstag wurde der Löschzug Altschermbeck um 20:07 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Westricher Straße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Ölspur mit einer Länge von etwa zwei Kilometern fest. Es wurde eine Fachfirma zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren