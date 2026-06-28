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Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Sturmschaden und PKW Brand

FW-Schermbeck: Sturmschaden und PKW Brand
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Schermbeck (ots)

Am Freitagabend gegen 23:10 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "H 1 - Sturmschaden" zur Einsatzstelle "Marienthaler Strasse" alarmiert.

Gemeldet war ein umgestürzter Baum, der eine Stromleitung beschädigt und mit dieser auf einen PKW gestützt sein sollte. Bei der Erkundung am Einsatzort stellte ich heraus, dass es sich lediglich um eine Telefonleitung handelte und der PKW von dem Baum nur blockiert und nicht beschädigt war.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten die Hindernisse und bargen den PKW.

Die Telefonleitung wurde aus dem umgestürzten Baum gelöst und provisorisch gesichert.

Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 00:30 Uhr.

Am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 2 - PKW Brand" zur Einsatzstelle "Postweg" alarmiert.

An der Einsatzstelle hatte es im Motorraum eines PKW gebrannt. Der Brand konnte zuvor durch einen an der Einsatzstelle vorbei kommenden PKW Fahrer mit einem Pulverlöscher gelöscht werden

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kühlten den Motorraum mit einem vorgenommen Schnellangriffschlauch weiter herunter, wässerten die Standfläche des PKW und kontrollierten den PKW mit einer Wärmebildkamera.

Mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 15:55 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

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