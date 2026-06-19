Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Vier Einsätze für den Löschzug Schermbeck

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Schermbeck wurde innerhalb von zwei Tagen zu insgesamt vier Einsätzen alarmiert.

Bereits gestern um 6:41 Uhr wurde der Löschzug mit dem Einsatzstichwort "Heimrauchmelder" zur Johann-von-der-Recke-Straße alarmiert. Vor Ort war ein ausgelöster Heimrauchmelder gemeldet worden. Von außen waren keine Schadensmerkmale erkennbar. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zugang zur betroffenen Wohnung. Bei der anschließenden Kontrolle der Räumlichkeiten konnte keine Feststellung gemacht werden. Der ausgelöste Rauchmelder wurde zurückgesetzt. Der Einsatz endete um 7:34 Uhr.

Heute um 00:24 Uhr wurde der Löschzug erneut mit dem Einsatzstichwort "Heimrauchmelder" zur gleichen Adresse an der Johann-von-der-Recke-Straße alarmiert. Auch bei diesem Einsatz konnten von außen keine Schadensmerkmale festgestellt werden. Die Einsatzkräfte verschafften sich erneut Zugang zur Wohnung und kontrollierten die Räumlichkeiten. Dabei konnte wiederum keine Feststellung gemacht werden. Der Einsatz endete um 1:22 Uhr.

Um 5:13 Uhr folgte ein weiterer Einsatz. Unter dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" wurde der Löschzug Schermbeck zur Straße Am Voshövel alarmiert. Dort blockierte ein Ast die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte zerkleinerten diesen mit einer Kettensäge und räumten ihn anschließend von der Fahrbahn. Der Einsatz konnte um 6:06 Uhr beendet werden.

Der vierte Einsatz führte die Feuerwehr um 13:24 Uhr zum Schultenweg. Aufgrund eines ausgelösten Hausnotrufs wurde unter dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" alarmiert. Hierbei handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm. Der Einsatz endete um 14:03 Uhr.

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