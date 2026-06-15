THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Marsch der Wertschätzung 2026: Gemeinsam ein Zeichen für das THW und alle Einsatzkräfte setzen

Kiel (ots)

Am 20. Juni 2026 findet bundesweit der "Marsch der Wertschätzung" statt. Die gemeinnützige Veranstaltung des Vereins Veteranenkultur e. V. steht in diesem Jahr im Zeichen des Technischen Hilfswerks (THW).

Mit dem Marsch wird die Arbeit der Menschen gewürdigt, die sich tagtäglich haupt- oder ehrenamtlich für die Sicherheit und das Gemeinwohl engagieren. Gleichzeitig soll ein sichtbares Zeichen für Respekt, Anerkennung und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt werden.

Der Marsch der Wertschätzung richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger sowie an Angehörige von Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Polizei, Bundeswehr und weiteren Einrichtungen der Gefahrenabwehr. Gemeinsam soll die Bedeutung der Einsatzkräfte für unsere Gesellschaft sichtbar gemacht werden.

"Hinter jeder Uniform steht ein Mensch, der Verantwortung übernimmt und sich für andere einsetzt. Der Marsch der Wertschätzung bietet die Möglichkeit, diesen Menschen öffentlich Anerkennung entgegenzubringen und gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken", sagt Sören Ollhoff, Landesbeauftragter des THW Landesverbandes Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein.

Neben dem offiziellen Standortmarsch in Kiel beteiligen sich auch zahlreiche THW-Dienststellen, Regionalstellen und Ortsverbände mit eigenen Aktionen. Mehrere Standorte planen gemeinsame Märsche vor Ort und greifen damit die Idee des bundesweiten Aktionstages auf.

Die Teilnahme ist bewusst niedrigschwellig gestaltet. Ob wandernd, gehend, joggend oder radelnd - jede und jeder kann die Strecke nach den eigenen Möglichkeiten absolvieren. Neben den zentralen Veranstaltungen können auch individuelle oder gemeinschaftliche Märsche durchgeführt werden.

Der Standortmarsch in Kiel startet am 20. Juni 2026 um 11:00 Uhr auf dem Marinestützpunkt Kiel. Die rund zehn Kilometer lange Strecke ist barrierefrei angelegt. Alle Teilnehmenden erhalten ein Erinnerungs-Patch sowie eine Urkunde.

Die Erlöse der Veranstaltung fließen in soziale Projekte für Einsatzkräfte und deren Familien. Unterstützt werden insbesondere Angebote für Kinder und Jugendliche aus Familien, die durch einsatzbedingte Belastungen und Traumafolgen betroffen sind.

Der THW-Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein begrüßt die diesjährige Widmung des Marsches an das Technische Hilfswerk und lädt alle Interessierten herzlich zur Teilnahme ein.

Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden Sie unter: https://veteranenkultur.de/2026/02/22/3-marsch-der-wertschaetzung-kiel-2/

Hintergrund:

Der Marsch der Wertschätzung wird seit 2021 durchgeführt und setzt sich für Anerkennung, Respekt und Solidarität gegenüber Einsatzkräften ein. 2026 ist die Veranstaltung dem Technischen Hilfswerk gewidmet. Bundesweit werden mehrere Tausend Teilnehmende erwartet.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung bundes- und weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen gehören zu den Aufgaben des THW. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie unter www.thw.de. Informationen zum Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sind unter www.thw.de/hhmvsh abrufbar.

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