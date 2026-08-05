Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Rücknahme der Fahndung nach dem 15-jährigen Jungen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

(pk) Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 15-jährigen Jungen in Wiesbaden vom Dienstag, 22:32 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Der Junge konnte angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell