Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: Rücknahme der Fahndung nach dem 15-jährigen Jungen aus Wiesbaden
Wiesbaden (ots)
(pk) Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 15-jährigen Jungen in Wiesbaden vom Dienstag, 22:32 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Der Junge konnte angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
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