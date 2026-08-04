Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 15-jähriger Junge aus Wiesbaden vermisst

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

(pk) Seit Dienstagnachmittag wird der 15-jährige Alejandro Maukisch aus Wiesbaden - Nordenstadt vermisst.

Der Vermisste hat am Nachmittag um 16:30 Uhr die elterliche Wohnung in Wiesbaden - Nordenstadt verlassen und kehrte bislang nicht wieder zurück.

Der 15-jährige Vermisste ist ca. 170cm groß, schlank und hat kurze, blonde Haare. Er trägt einen dunkelblauen Kapuzenpullover oder ein Trikot mit der Aufschrift "TuS Nordenstadt" und eine blaue, kurze Sporthose. Zudem führt er möglicherweise einen Adidas Rucksack mit sich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich der Vermisste im Wiesbadener Innenstadtbereich aufhält.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden Kommissar vom Dienst

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell