Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Festnahme nach Bedrohung mit Messer+++Beleidigungen für die Rettungskräfte+++Diebstahl von Motorrad+++Bedrohung mit Messer+++Mit Pfefferspray besprüh+++Gemeinsame Kontrollen Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Festnahme nach Bedrohung mit Messer,

Platz der Deutschen Einheit, Freitag, 31.07.2026, 15:25 Uhr

(jw) Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:25 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der ein 31-jähriger Mann nach einer Bedrohung mit zwei Messern festgenommen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 31-Jährige zunächst mit zwei weiteren Personen in Streit. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Männer gemeinschaftlich auf den 31-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser zog daraufhin zwei Messer und verfolgte die beiden über den Platz. Der 31-Jährige konnte wenig später von alarmierten Polizeikräften gestellt werden. Nachdem ihm der Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgeräts (DEIG) angedroht worden war, legte er die Messer ab. Anschließend versuchte er zu Fuß zu flüchten. Ein im Fluchtweg stehender Passant hielt den Mann jedoch fest, sodass dieser widerstandslos festgenommen werden konnte. Der 31-Jährige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die beiden weiteren Beteiligten, ein 43-und ein 44-Jähriger, wurden ebenfalls festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Beleidigungen für Rettungskräfte,

Wiesbaden, Hellmundstraße, Freitag, 31.07.2026, 21.40 Uhr

(nn) In den frühen Abendstunden rückte die Feuerwehr Wiesbaden aus, um eine Tür zu öffnen, hinter der sich eine Person in einer hilflosen Lage befand.

Noch während die Rettungskräfte ihre Arbeit verrichteten, hatte ein 64jähriger Nachbar aus dem gleichen Stockwerk nichts Besseres zu tun, als die Arbeit der Rettungskräfte zu behindern, und die Rettungskräfte auch noch durch unangebrachte Betitelung zu beleidigen. Erst als die Polizei vor Ort eintraf konnte der Störer, durch Androhung der kurzfristigen Ingewahrsamnahme, in seine Wohnung verbannt werden. Durch die Feuerwehr konnte eine Person aus der Wohnung geborgen und ins Krankenhaus verbracht werden. Gegen den Nachbarn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung zum Nachteil von Einsatzkräften eingeleitet.

3. Diebstahl von Motorrad,

Wiesbaden, Kurhausplatz, Freitag, 31.07.2026, 23.10 Uhr

(nn) Am späten Freitagabend entwendete ein noch unbekannter Täter ein Motorrad, welches vor dem Kurhaus abgestellt war.

Der Eigentümer hatte offensichtlich auf dem Weg zwischen dem Abstellort des Motorrades und dem dortigen Spielkasino seinen Motorradschlüssel verloren. Diesen muss der Täter gefunden haben, und konnte ihn dem Motorrad des Geschädigten zuordnen. Laut Zeugen fuhr der Täter ohne Schutzkleidung und Helm davon. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei dem entwendeten Motorrad handelt es ich um eine BMW S 1000 RR HP 4, eine sog. Supersportler, mit blau/weißer Lackierung.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

4. Bedrohung mit Messer,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße Eingang Luisenforum, Samstag, 01.08.2026, 17:05 Uhr

(nm) Samstagnachmittag wurde ein Sicherheitsmitarbeiter in Wiesbaden mit einem Messer bedroht.

Der Sicherheitsmitarbeiter verwies um 17:05 Uhr zwei Personen aus dem Luisenforum, welche dort Drogen konsumierten. Beim Verlassen des Kaufhauses stießen die beiden Personen bereits Drohung gegen den Mitarbeiter aus. Etwa fünf Minuten später kehrten die zwei Personen wieder zurück und wurden durch den Mitarbeiter erneut angesprochen. Daraufhin holte eine Person ein Messer aus der Hosentasche, hielt dem Mitarbeiter dieses vor und sagte, dass man ihn auf der Straße finden und abstechen werde. Die beiden Personen seien dann über die Dotzheimer Straße in Richtung Bismarckring geflüchtet. Der Mann mit dem Messer soll etwa 20 Jahre alte und Südländer gewesen sein. Er sei etwa 170 bis 175 cm groß und habe Deutsch und Arabisch gesprochen. Er soll ein grünes Shirt und eine lange Jeans getragen haben. Die zweite Person sei ebenfalls männlich, etwa 20 Jahre und 180 cm groß gewesen. Er habe eine kräftige Statur gehabt und sei mit einem blauen Shirt, einer kurzen schwarzen Hose und einer schwarzen Kappe bekleidet gewesen.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen, Hinweise werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegengenommen.

5. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden-Biebrich, Weißenseestraße, Sonntag, 02.08.2026, 02:03 Uhr

(nm) Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 22-jähriger Wiesbadener in Wiesbaden-Biebrich mit Pfefferspray besprüht.

Um 02:03 Uhr nahm der 22-jährige Personen auf einem Nachbargrundstück in der Weißenseestraße wahr und wollte nachschauen, um wen es sich da handelt. Als dort drei Personen angetroffen werden konnten, kam es zu einem Streitgespräch. Dabei zog einer der drei Personen ein Reizstoffsprühgerät aus seiner Tasche und sprüht dem 22-jährigen ins Gesicht. Die drei Täter konnten unerkannt flüchten. Der Täter, welcher mit dem Pfefferspray gesprüht haben soll, sei männlich gewesen, zwischen 16 und 20 Jahre alt und soll dunkle Haare mit Boxerschnitt getragen haben. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine Tasche mit sich geführt. Die zweite Person soll ebenfalls männlich, zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein und habe ein dunkles Oberteil getragen. Er soll nach hinten gekämmtes, langes, dunkles Haar mit Mittelscheitel gehabt haben. Zur dritten Person ist lediglich bekannt, dass diese männlich gewesen sein soll.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

6. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 31.07.2026, 19:00 Uhr - Samstag, 01.08.2026, 03:00 Uhr und Samstag, 01.08.2026, 19:00 Uhr - Sonntag, 02.08.2026, 04:50 Uhr

(jw) Am vergangenen Wochenende führte die Polizeidirektion Wiesbaden zusammen mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei wieder Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch.

Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Reisinger Anlagen, dem Luisenplatz, dem Schulberg, den Nerotal-Anlagen und der Fußgängerzone.

An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein.

Durch die Einsatzkräfte wurden bei neun Kontrollen insgesamt 51 Personen kontrolliert. Im Rahmen dessen wurden vier Strafanzeigen wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, drei Anzeigen wegen dem Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz, vier Anzeigen gegen das Aufenthaltsgesetz und ein Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt.

Weiterhin wurde der Regeldienst der Polizeireviere unterstützt. Auch in Zukunft werden die Landespolizei und die Stadt Wiesbaden weitere gemeinsame Kontrollmaßnahmen durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und für diese ansprechbar zu sein.

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