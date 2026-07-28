Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Hubschraubereinsatz nach Meldungen über Brandgeruch+++

Wiesbaden (ots)

1.Hubschraubereinsatz nach Meldungen über Brandgeruch Wiesbaden, Innenstadtbereich, Dienstag, 28.07.2026, 03:00 Uhr

(jw) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde über die Leitstelle der Feuerwehr der Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert. Hintergrund waren mehrere Meldungen über Brandgeruch aus unterschiedlichen Bereichen des Wiesbadener Stadtgebiets, die zunächst keiner konkreten Örtlichkeit zugeordnet werden konnten.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte am Boden sowie der Unterstützung aus der Luft, konnte keine Brandstelle festgestellt werden. Auch der eingesetzte Polizeihubschrauber machte keine Feststellungen, die auf ein Brandgeschehen hindeuteten.

In diesem Zusammenhang stellt die Polizei klar, dass der Hubschraubereinsatz und der unklare Brandgeruch in keinem Zusammenhang mit den in derselben Nacht bekannt gewordenen Mülltonnenbränden stehen. Aufgrund der unterschiedlichen Einsatzzeiten und der bisherigen Erkenntnisse besteht kein Zusammenhang zwischen den Ereignissen.

Im Verlauf der Nacht kam es in Wiesbaden zu insgesamt zehn Mülltonnenbränden. Die Brandstellen befanden sich in der Adolfsallee, Oranienstraße, Scheffelstraße, Frank-Wedekind-Straße, Freudenbergstraße und der Dachsbergstraße.

Personen wurden durch die Brände nicht verletzt, das Feuer schlug nicht auf Gebäude über. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen der Tat oder Personen, die Angaben zu den Tätern machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 bei der Kriminalpolizei Wiesbaden zu melden.

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