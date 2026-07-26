Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++betrunkene Person schlägt Rollstuhlfahrer+++Streit unter Passanten führt zum Verlust einer Fingerkuppe+++Erst trinken, dann hauen+++Kontrollen Sicheres Wiesbaden+++Nachgemachter Schlüssel+++

Wiesbaden (ots)

1.Betrunkene Person schlägt Rollstuhlfahrer Wiesbaden, Mainzer Straße Samstag, 25.07.2026, 05:15 Uhr

(nn)Am frühen Samstagmorgen kam es in Wiesbaden, in der Mainzer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem betrunkenen 36-jährigen Mann und einem, im Rollstuhl sitzenden, 35-jährigen Mann. Nach ersten Erkenntnissen schlug der betrunkene Mann hierbei dem Rollstuhlfahrer ins Gesicht. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme durch die verständigte Polizei verhielt sich die Person weiterhin so aggressiv, dass sie dem Polizeigewahrsam zugeführt werden musste.

2.Streit unter Passanten führt zum Verlust einer Fingerkuppe Wiesbaden, Wagemannstraße Samstag, 25.07.2026, 03:22 Uhr

(nn) In den frühen Morgenstunden kam es in Wiesbaden, in der Wagemannstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Mann und einer Gruppe bestehend aus drei weiteren männlichen Personen.

Ersten Erkenntnissen zu folge wollte der 21-jährige Mann, abgesetzt, in einer Hausecke erleichtern. Dies wurde durch zwei Männer aus der Dreiergruppe beobachtet.

Darauf angesprochen und zurechtgewiesen kam es zum Streit zwischen dem 21-jährigen und den beiden anderen Personen.

Daraufhin mischte sich noch eine dritte Person in den Streit ein, der dann in einer handfesten Schlägerei endete.

Die drei Personen traten und schlugen auf den 21-jährigen Mann ein, selbst als dieser am Boden lag. Einer der Täter biss dem 21-jährigen in den Ringfinger der rechten Hand, sodass die Fingerkuppe abgetrennt wurde.

Nach dem Eingreifen von weiteren Passanten ließen die Täter von dem 21-jährigen ab und rannten in Richtung Wilhelmstraße davon. Die Fingerkuppe konnte im Krankenhaus wieder angenäht werden.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: - Männlich, ca. 190 cm groß, dunkle Haare, Kinbart/Schnurrbart, beiges Hemd, beige kurze Hose - Männlich, ca. 180 cm groß, blonde mittellange Haare, schwarzes T-shirt, Blue Jeans - Männlich, ca. 190 cm groß, ca. 23 Jahre alt, dunkelblonde Haare, helles T-shirt, Blue Jeans, schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei unter Tel.: 0611/345-0 zu melden.

3.Erst trinken, dann hauen

Wiesbaden, Mainzer Straße Samstag, 25.07.2026, 06:15 Uhr

(nn) Gegen 06.15 Uhr gerieten eine 35-jährige Frau und ihre 17-jährige Tochter an der Bushaltestelle Mainzer Straße/Welfenstraße in Streit.

Dieser Streit endete in einer ausufernden Schlägerei zwischen Mutter und Tochter. Genaue Erkenntnisse konnten durch die Polizei von den beiden Beteiligten nicht gewonnen werden, da beide unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken standen.

Nach wagen Aussagen der beiden Damen hat man sich scheinbar zuerst zum gemeinsamen Trinken verabredet um sich dann, zu späterer Stunde, handfest und körperlich über das Thema auseinander zu setzen, dass man nicht mehr mit einander kann.

4.Kontrollmaßnahmen "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" Wiesbaden, Freitag, 26.09.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 27.09.2025, 01:00 Uhr

(jw) Auch an diesem Wochenende führte die Landespolizei zusammen mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei wieder gemeinsam Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch.

Insbesondere die Reisinger Anlagen, der Luisenplatz, der Bahnhofsvorplatz und der Schulberg bildeten diesmal einen Schwerpunkt der polizeilichen Kontrollmaßnahmen. Außerdem unterstützen die Kräfte die Wiesbadener Polizeireviere bei anfallenden Aufträgen. Insgesamt konnten im Rahmen der Maßnahmen 33 Personen angetroffen und kontrolliert werden.

Hierbei konnte durch die eingesetzten Kräfte ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet werden. Ansonsten kam es im Rahmen der Kontrollen zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Auch in Zukunft werden die Landespolizei und die Stadt Wiesbaden weitere gemeinsame Kontrollmaßnahmen durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und für diese ansprechbar zu sein.

5.Nachbar dringt mit nachgemachtem Schlüssel in Wohnung ein - Bewohner leicht verletzt Wiesbaden, Elise-Kirchner-Straße Sonntag, 26.07.2026, 00:29 Uhr

(pk) In der Nacht zum Sonntag kam es in der Elise-Kirchner-Straße in Wiesbaden zu einem Hausfriedensbruch sowie einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Nachbar zunächst einen aufgefundenen Wohnungsschlüssel eines Bewohners an sich genommen haben und hiervon unberechtigt einen Nachschlüssel angefertigt haben. Anschließend gab er den Originalschlüssel wieder zurück. Am Sonntag, den 26.07.2026 gegen 00:29 Uhr, soll sich der 58-jährige Finder mit dem nachgemachten Schlüssel Zutritt zu der Wohnung verschafft haben.

Als die Bewohner nach Hause zurückkehrten und gerade die Wohnung betreten wollten, schlug der 58-Jährige, welcher sich noch in der Wohnung befand, die Tür von innen zu. Hierbei wurde die rechte Hand des 37-jährigen Bewohners eingeklemmt, wodurch diese leicht verletzt wurde.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass es in der Vergangenheit bereits ähnlich gelagerter Vorfälle mit dem 58-Jährigen gegeben haben soll.

Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu ähnlichen Ereignissen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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