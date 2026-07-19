Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Exhibitionist auf Spielplatz festgenommen+++ 13-jähriger sexuell belästigt +++

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist auf Spielplatz festgenommen, Wiesbaden, Walkmühltalanlagen, Freitag, 17.07.2026 14:30 Uhr

(zi)Am Freitagnachmittag konnte die Polizei einen Exhibitionisten festnehmen, der kurz zuvor auf einem Spielplatz in Gegenwart von Kindern an seinem erigierten Glied manipuliert hatte.

Um 14:30 Uhr besuchte eine Wiesbadener Familie mit ihren minderjährigen Kindern einen Spielplatz in den Walkmühltalanlagen. Während die Familie picknickte, setzte sich plötzlich ein Mann neben sie auf eine Bank und begann unmittelbar an seinem Glied zu manipulieren.

Die Familie entfernte sich direkt und verständigte die Polizei, welche den Mann noch auf dem Spielplatz antreffen und festnehmen konnte. Der 41-jährige Mann wurde für weitere Maßnahmen zu einem nahegelegenen Polizeirevier verbracht und nach deren Ende wieder entlassen.

Er muss sich nun in dem gegen ihn eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

2. 13-jähriger sexuell belästigt

Wiesbaden, Zum Goethestein, Freitag, 17.07.2026, 21:45 Uhr

(zi)Am Freitagabend wurde ein 13-jähriger Junge aus Wiesbaden durch einen unbekannten Mann unsittlich berührt.

Gegen 21:45 Uhr bewegte sich der Geschädigte mit seinem Roller entlang der Straße Zum Goethestein, als er auf den unbekannten Täter traf. Dieser sprach den Jungen an und griff ihm unvermittelt in den Schritt. Der Junge rannte daraufhin nach Hause und erzählte seinen Eltern von dem Vorfall, welche die Polizei verständigten. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter verliefen bislang erfolglos.

Der Täter wird als männlich, ca. 175cm groß, ca. 70 Jahre alt, mit westeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll eine kurze Hose, ein T-Shirt sowie ein graues Basecap getragen haben. Zudem trug er einen Drei-Tage-Bart, hatte blaue Augen und führte einen Hund mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich mit Hinweisen unter der (0611) 345-0 zu melden.

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