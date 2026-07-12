Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt+++ Zeugenaufruf nach versuchtem Raub +++Schussabgabe von Schreckschusspistole nach Auseinandersetzung+++Brände+++

Wiesbaden (ots)

1. Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt, Wiesbaden, Michelsberg 28, Samstag, 11.07.2026, 04:45 Uhr

(zi)Am frühen Samstagmorgen kam es am Michelsberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der eine Person mutmaßlich mit einem Messer verletzt wurde.

Gegen 04:45 Uhr geriet der 25-jährige geschädigte Wiesbadener mit weiteren Personen im Bereich des Istanbul Döner in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wollte er sich mit seinem Fahrrad von der Örtlichkeit entfernen und wurde daraufhin zu Boden gerissen und von mehreren Personen gegen seinen Kopf geschlagen. Zudem habe einer der unbekannten Täter laut einem Zeugen ein Messer in der Hand gehalten.

Der Geschädigte erlitt neben Hämatomen an seinem Kopf eine Schnittverletzung an seinem Kinn und wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Dieses konnte er im Anschluss wieder verlassen.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Laut einem Zeugen soll es sich bei den Tätern um zwei männliche, ca. 18 Jahre alte Personen mit südländischem Phänotyp handeln. Die dritte Person mit dem Messer soll männlich, ca. 180 cm groß und mit einem weißen Hemd bekleidet gewesen sein. Auch sie soll einen südländischen Phänotyp haben. Zudem trug sie einen Vollbart, eine Gucci-Umhängetasche sowie eine Gucci-Kappe.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der (0611)345-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

2. Zeugenaufruf nach versuchtem Raub,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße 184, Samstag, 11.07.2026, 02:30 Uhr

(zi)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf dem Gelände der Total-Tankstelle zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, welche in einem versuchten Raub mündete.

Um 02:30 Uhr geriet der 36-jährige geschädigte Wiesbadener auf dem Tankstellengelände mit einer weiteren Person in Streit. Im weiteren Verlauf erschienen Bekannte der Kundin auf dem Tankstellengelände und forderten den Geschädigten unter Androhung von Gewalt dazu auf, seine hochwertige Armbanduhr auszuhändigen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, schlugen insgesamt drei Täter gemeinsam auf den Geschädigten ein.

Das Tatgeschehen soll durch einen unbeteiligten Zeugen beobachtet und gefilmt worden sein. Als die Täter dies bemerkten, ließen sie vom Geschädigten ab, ohne ihm die Uhr zu entwenden und griffen unvermittelt den unbekannten Zeugen an, bevor sie letztendlich vom Tatort flüchteten.

Die verständigten Beamten konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen einen Täter festnehmen, den anderen beiden gelang unerkannt die Flucht. Der Zeuge konnte ebenfalls nicht mehr angetroffen werden.

Der Geschädigte erlitt durch die Tathandlung Schwellungen und eine Platzwunde im Gesicht und wurde nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den Geschädigten, welcher das Tatgeschehen beobachtet hat und ebenfalls attackiert wurde, sich unter der (0611)345-0 bei den Beamten zu melden. Weitere Zeuginnen und Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich mit Hinweisen unter der genannten Erreichbarkeit zu melden.

3. Schussabgabe mit Schreckschusspistole nach verbaler Auseinandersetzung, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 11.07.2026, 02:00 Uhr

(zi)In der frühen Samstagnacht gerieten auf der Schwalbacher Straße mehrere Personen in einen Streit, woraufhin einer der Beteiligten eine Schreckschusswaffe zog und damit mehrfach in die Luft feuerte.

Um 02:00 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass im Bereich der Schwalbacher Straße Schüsse zu hören sein. Durch die unmittelbar entsandten Funkwagen konnten vor Ort zunächst keine Personen festgestellt, jedoch Hülsen einer Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt werden.

Wie sich im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen und Befragung von Zeugen herausstellte, kam es zur genannten Tatzeit zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren unbekannten Beteiligten, in deren Verlauf eine Person mutmaßlich mit einer Schreckschusspistole in die Luft schoss. Nachdem alle Beteiligten vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet waren, konnten drei Personen dieser Auseinandersetzung im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden, welche die Angaben der Zeugen bestätigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und ein entsprechendes Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der (0611)345-0 zu melden.

4. Hauswand bei Brand beschädigt - ein Leichtverletzter Wiesbaden-Südost, Abraham-Lincoln-Park, Samstag, 11.07.2026, 09:00 Uhr

(jul) Am Samstagmorgen wurde eine Hauswand bei einem Brand der Außenbepflanzung beschädigt. Bei den anschließenden Löschversuchen wurde ein 52-jähriger Mann leicht verletzt.

Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr wurde im Abraham-Lincoln-Park in Wiesbaden die Außenbepflanzung eines Gebäudes bei der Unkrautvernichtung mit einem Gasbrenner in Brand gesetzt. Durch diesen Brand wurde eine Hausfassade ebenfalls beschädigt. Bei den eigenständigen Löschversuchen der Gartenarbeiter verletzte sich ein 52-jähriger Mann an einer Hand.

An der Hausfassade entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

5. Mülltonnenbrand verursacht hohen Sachschaden, Wiesbaden, Faaker Straße, Samstag, 11.07.2026, 23:45 Uhr

(jul) Am späten Samstagabend verursachte ein Mülltonnenbrand in Wiesbaden-Biebrich hohen Sachschaden.

Am Samstagabend gegen 23:45 Uhr wurden Zeugen in der Faaker Straße auf einen Mülltonnenbrand an einem Mehrfamilienhaus aufmerksam. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mindestens 10 Mülltonnen in Vollbrand. Durch die Flammen wurden ebenfalls das angrenzende Wohnhaus, sowie zwei geparkte Pkw beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Gesamtschadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

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