Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Schlägerei am Platz der Deutschen Einheit+++Nachbarschaftsstreit eskaliert-drei Verletzte+++Misslungener Pkw-Diebstahl+++Mit Flasche geschlagen

Wiesbaden (ots)

1. Schlägerei am Platz der Deutschen Einheit, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, Freitag, 03.07.2026, 18:50 Uhr

(eh) Am Freitag kam es um 18:50 Uhr zu einer Schlägerei auf dem Platz der Deutschen Einheit. Polizeibeamte wurden auf eine Schlägerei direkt vor dem Polizeirevier aufmerksam und eilten zum Einsatzort. Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, waren die zwei Beteiligten in einen Streit geraten. Im Verlaufe dessen schlug der Aggressor unvermittelt mit einer Flasche auf einen 47-jährigen Polen ein, der sofort zu Boden ging. Am Boden liegend trat der Schläger dem Mann mit dem Schuh in den Rücken und entfernte sich in Richtung Helenenstraße. Der Flüchtige konnte als männlich, 20-25 Jahre alt, Südländer, mit kurzen Haaren und bekleidet mit einem hellen T-Shirt, dunklen Jeans und weißen Schuhen beschrieben werden. Er konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Der Verletzte erlitt Prellungen im Gesicht und wurde durch eine RTW-Besatzung vor Ort erstversorgt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

2. Drei Verletzte nach Nachbarschaftsstreit, Wiesbaden, Wellritzstraße, Samstag, 04.07.2026, 11:20 Uhr (jul) Am Samstagmittag wurden drei Familienangehörige im Wiesbadener Westend im Verlauf von Nachbarschaftsstreitigkeiten mit einem Messer verletzt. Am Samstagmittag gegen 11:25 Uhr kam es in der Wellritzstraße zu Nachbarschaftsstreitigkeiten zwischen zwei Parteien eines Mehrfamilienhauses. Während dieses Streits griff ein 33-jähriger Anwohner seine Nachbarn im Alter von 41, 16 und 20 Jahren mit einem Messer an. Alle drei Familienmitglieder erlitten dabei Schnittverletzungen an den Händen und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der 16-Jährige wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert, welches er jedoch zwischenzeitlich wieder verlassen konnte. Der 33-jährige Täter war erheblich alkoholisiert. Durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde eine Blutentnahme, sowie die richterliche Vorführung am Folgetag angeordnet. Der Angreifer wurde daraufhin im Polizeigewahrsam untergebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Misslungener Pkw-Diebstahl,

Wiesbaden, Balthasar-Neumann-Straße, Samstag, 04.07.2026, 00:35 Uhr

(eh) In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten vier Jugendliche, einen Pkw von einem Parkplatz in der Balthasar-Neumann-Straße zu entwenden. Gegen 00:35 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie vier Jugendliche aus einem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Balthasar-Neumann-Straße heraussprangen und flüchteten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass die Scheiben des schwarzen Audi A1 heruntergedrückt worden waren. Wahrscheinlich hatten die zuvor gesichteten Jugendlichen versucht, den Pkw zu entwenden. Eine Beschreibung der Diebe war dem Zeugen nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

4. Mit Flasche geschlagen,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Freitag, 03.07.2026, 22:56 Uhr

(eh) Im Anschluss an ein Wiesbadener Volksfest wurde ein Mann auf dem Heimweg mit einer Flasche geschlagen. Ein 39-jähriger Wiesbadener saß an einer Bushaltestelle im Gustav-Stresemann-Ring, als ein betrunkener Mann hinzukam und seine leere Bierflasche in ein Gebüsch hinter der Bushaltestelle warf. Auf die Umweltverschmutzung angesprochen, rastete der Mann total aus und schlug dem Hinweisgeber mit einer weiteren Glasflasche auf den Kopf. Dieser wurde durch die Schläge verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schläger konnte nicht mehr angetroffen werden. Er wurde als männlich, Südländer, 18-20 Jahre alt, mit stämmiger Statur und bekleidet mit einem weißen Poloshirt und einer beigen Hose beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

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