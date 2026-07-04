Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Einsatz starker Polizeikräfte nach Familienstreitigkeiten

Wiesbaden (ots)

Einsatz starker Polizeikräfte nach Familienstreitigkeiten, Wiesbaden, Hellmundstraße, Freitag, 03.07.2026, 20:45 Uhr bis 23:40 Uhr

(eh) Am Freitagabend kam es in der Hellmundstraße in Wiesbaden zum Einsatz starker Polizeikräfte. Zuvor hatte die Ehefrau eines 40-jährigen Wiesbadeners gemeldet, dass es zu einem handgreiflichen Familienstreit gekommen sei. Aufgrund der weiteren Angaben der Frau befand sich noch ein Kind in der Wohnung des Vaters. Das Wohlergehen dieses Kindes musste durch die Polizeikräfte überprüft werden. Alle Beteiligten konnten unverletzt angetroffen werden. Die Verkehrsmaßnahmen im Nahbereich wurden um 23:00 Uhr aufgehoben.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell