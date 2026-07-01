Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: +++Korrektur zur Pressemeldung vom 30.06.2026 um 21:18 Uhr+++
Wiesbaden (ots)
Bei dem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der Kreisstraße zwischen Auringen und Kloppenheim am 30.06.2026 war ein 19-jähriger Motorradfahrer beteiligt und keine Motorradfahrerin.
Es wird gebeten, diesen Irrtum zu entschuldigen.
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