Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Nach Ladendiebstahl und Illegalem Aufenthalt, Widerstand gegen Polizeibeamte+++Handy unterschlagen+++ Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++

Wiesbaden (ots)

1.Nach Ladendiebstahl Polizeibeamtin durch Widerstand des Beschuldigten verletzt. Wiesbaden, Bahnhofsplatz Samstag, 27.06.2026, 16.20 Uhr

(nn) Nachdem ein 23jähriger Mann in einem Ladengeschäft am Bahnhofsplatz in Wiesbaden einen Diebstahl begangen hat, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Ladendetektiven, die ihn daran hindern wollten sich zu entfernen.

Bei Eintreffen der Polizei war die Lage zunächst ruhig. Da der Beschuldigte sich weigerte seine Personalien zu nennen, wurde er zunächst auf die Polizeiwache verbracht. Dort kam es im Verlauf weiterer polizeilichen Maßnahmen zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. In dessen Verlauf trat der Besch. einer Polizeibeamtin gegen den Kopf. Die Polizeibeamtin konnte nach ärztlicher Behandlung ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Gegen den Beschuldigten wurde auf Grund der Gesamtlage durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Haftbefehl erlassen.

2.Handy unterschlagen,

Wiesbaden - Biebrich, Am Schloßpark, Samstag, 27.06.2026, 22:53 Uhr

(nm) Dem Geschädigten wurde am Samstagabend sein Handy von 3 Jugendlichen in Wiesbaden-Biebrich unterschlagen.

Der Handybesitzer stieg am Samstag um 22:53 Uhr in der Straße Am Schloßpark aus seinem Fahrzeug aus und verlor dabei sein Handy. Als er dieses bemerkte ging er sofort zurück zu seinem Fahrzeug. Dort standen sodann 3 Jugendliche, die sofort flüchteten als sie sahen, dass der Geschädigte sich seinem Fahrzeug näherte. Sein Handy konnte er nicht mehr auffinden. Alle 3 Personen sollen männlich und zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Einer sei etwa 165 - 170 cm groß gewesen und soll kurze dunkelblonde Haare gehabt haben. Der zweite soll etwa 180 cm groß gewesen sein, habe ein südländisches Aussehen und längliche braune Haare gehabt haben. Zur dritten Person konnten keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 345-0 entgegen.

3.Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Samstag, 27.06.2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, 28.06.2026, 03:00 Uhr

(nm) Auch an diesem Wochenende führte die Landespolizei zusammen mit Kräften der Stadtpolizei wieder gemeinsam Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch.

Insbesondere die Reisinger Anlagen, der Luisenplatz sowie das Liliencarre bildeten diesmal einen Schwerpunkt der polizeilichen Kontrollmaßnahmen. Darüber hinaus wurden Fußstreifen in der Fußgängerzone durchgeführt. Außerdem unterstützen die Kräfte die Wiesbadener Polizeireviere bei anfallenden Aufträgen.

Aufgrund der extrem hohen Temperaturen wurden nur wenige Personen an den Kontrollstellen angetroffen. Insgesamt konnten im Rahmen der Maßnahmen 8 Personen angetroffen und kontrolliert werden.

Auch in Zukunft werden die Landespolizei und die Stadt Wiesbaden weitere gemeinsame Kontrollmaßnahmen durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und für diese ansprechbar zu sein.

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