Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach 32jähriger Frau aus Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(nn) Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 32jährigen Frau aus Wiesbaden vom Samstag, den 27.06.2026, 00.54 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Die Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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