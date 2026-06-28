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Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach 32jähriger Frau aus Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(nn) Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 32jährigen Frau aus Wiesbaden vom Samstag, den 27.06.2026, 00.54 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Die Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.06.2026 – 03:11

    POL-WI-KvD: +++32-jährige Frau in Wiesbaden vermisst+++

    Wiesbaden (ots) - Wiesbaden, Samstag, 27.06.2026, 00.54 Uhr (nn) Seit Samstag früh wird die 32 Jahre alte AKCAN, Ischtar aus Wiesbaden vermisst. Frau AKCAN verließ gegen 00.54 Uhr die Wohnung ihres Freundes. Auf Grund einer Beeinträchtigung befindet sich Frau AKCAN möglicher Weise in einer hilflosen Lage. Frau AKCAN ist ca. 160 cm groß, hat dunkle lockige Haare und ist dunkel gekleidet. Hinweise nehmen die Polizei ...

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  • 24.06.2026 – 10:04

    POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach der 90-jährigen Frau aus Wiesbaden+++

    Wiesbaden (ots) - (jul) Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 90-jährigen Frau aus Wiesbaden von Mittwoch, 24.06.2026 um 01:51 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Die Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen ...

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  • 22.06.2026 – 18:09

    POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach dem 51-jährigen Mann aus Wiesbaden+++

    Wiesbaden (ots) - (cp)Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 51-jährigen Mann aus Wiesbaden von heute, 16:39 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte am frühen Abend wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen ...

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