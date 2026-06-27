Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++32-jährige Frau in Wiesbaden vermisst+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

Samstag, 27.06.2026, 00.54 Uhr

(nn) Seit Samstag früh wird die 32 Jahre alte AKCAN, Ischtar aus Wiesbaden vermisst.

Frau AKCAN verließ gegen 00.54 Uhr die Wohnung ihres Freundes. Auf Grund einer Beeinträchtigung befindet sich Frau AKCAN möglicher Weise in einer hilflosen Lage. Frau AKCAN ist ca. 160 cm groß, hat dunkle lockige Haare und ist dunkel gekleidet. Hinweise nehmen die Polizei Wiesbaden unter 0611/345-0 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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