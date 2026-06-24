Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++90-jährige Frau aus Wiesbaden vermisst+++

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Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Mitte,

Dienstag, 23.06.2026, 16:00 Uhr

(cp) Seit Dienstagnachmittag wird die 90-jährige Frau Elfriede Altenkirch aus Wiesbaden vermisst. Zuletzt wurde sie am Mittag in ihrer Wohnung in der Rheinstraße gesehen. Als eine Pflegedienstmitarbeiterin gegen 16:00 Uhr nach ihr sehen wollte, war Frau Altenkirch spurlos verschwunden.

Elfriede Altenkirch ist circa 165 cm groß, schmächtig und hat schulterlanges dunkelbraunes Haar sowie einen Pony. Zuletzt war sie mit einer hellen Bluse mit Blumenmuster, einer beigen Hose und dunkelbraunen Lederschuhen bekleidet. Frau Altenkirch ist gut zu Fuß, jedoch vermutlich orientierungslos. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise nehmen die Polizei Wiesbaden unter 0611 / 3450 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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