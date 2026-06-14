Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung Wochenende 24 kw

Wiesbaden (ots)

+++Falsche Polizeibeamte machen Beute+++ Gefährliche Körperverletzung mit Vorhalt eines Messers+++ Autofahrer in Wiesbaden fährt absichtlich eine Frau an+++ Einbruch in Lebensmittelgeschäft+++ Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten +++Sachbeschädigung an mehreren Pkw+++

1. Falsche Polizeibeamte machen Beute,

Mainz - Kastel, Freitag, 12.06.2026, 14:00 Uhr

(zi) In Mainz-Kastel waren am Freitagmittag falsche Polizeibeamte erfolgreich. Die Betrüger hatten sich zuvor bei einer Geschädigten am Telefon als Polizisten ausgegeben und mitgeteilt, dass es in der Nachbarschaft zu vermehrten Einbrüchen gekommen sei. Nun sei auch das Hab und Gut der Angerufenen in Gefahr. Entsprechend sollten sie ihre Wertgegenstände zusammensuchen. Ein Polizeibeamtin würde diese dann bei ihr zu Hause einsammeln und sicher verwahren. Kurze Zeit später erschien die unbekannte Täterin bei der Geschädigten und ließ sich von dieser eine größere Menge Bargeld aushändigen. Anschließend verließ die vermeintliche Polizistin mit der Beute die Anschrift. Kurz nach der Übergabe wurde die Geschädigte stutzig und verständigte die echte Polizei. Die unbekannte Frau wird als ca. 30 Jahre alt mit kräftiger Statur, braunen langen Haaren und als südeuropäischer Phänotyp beschrieben. Sie soll zudem mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet gewesen sein und auffälligen Goldschmuck getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bitte Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0611-345-0 zu melden.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Gefährliche Körperverletzung mit Vorhalt eines Messers Wiesbaden, Grabenstraße, Samstag, 13.06.2026, 02:00 Uhr

(MaM) Am frühen Samstagmorgen wurde der Wiesbadener Polizei eine Auseinandersetzung zweier Männer in der Grabenstraße gemeldet. Gegen 02:00 Uhr wurde ein noch unbekannter Geschädigter von einem 29-jährigen Beschuldigten aus Wiesbaden angegriffen und mit einem Gürtel geschlagen. Weiterhin wurde dem GS ein Messer vorgehalten. Die unmittelbar nach der Alarmierung eintreffenden Streifen konnten den Beschuldigten noch am Tatort an der Flucht hindern und festnehmen. Der Geschädigte, wie auch Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachten konnten, werden gebeten, sich unter 0611/ 345-0 zu melden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Wiesbadener Kriminalpolizei geführt.

3. Autofahrer in Wiesbaden fährt absichtlich eine Frau an, Wiesbaden, Schierstein, Äppelallee, Freitag, 12.06.2026, 16:35 Uhr

(cp)In der Äppelallee eskalierte am Freitagnachtmittag ein Streit unter Verkehrsteilnehmenden. Ein 57-Jähriger soll hierbei eine Frau absichtlich angefahren und hierdurch leicht verletzt haben.

Mit einem mutmaßlichen Fehlverhalten soll der Streit gegen 16:30 Uhr auf der A643 seinen Anfang genommen haben. Als der 57-jährige Audifahrer von der Autobahn abfuhr, folgte ihm die 40 Jahre alte Geschädigte mit ihrem BMW. Auf der Äppelallee angekommenen musste der Mann halten. Die BMW-Fahrerin stieg sodann aus und stellte sich vor den Audi, um dessen Fahrer zur Rede zu stellen. Anscheinend um sie zum Verlassen der Fahrbahn zu bewegen, setzte der Mann dann ein Stück nach vorne, touchierte dabei jedoch ein Bein der Geschädigten. Die 40-Jährige erlitt zum Glück nur eine leichte Verletzung, die nicht behandelt werden musste.

4. Einbruch in Lebensmittelgeschäft,

Wiesbaden, Westend, Hellmundstraße, Samstag, 13.06.2026, 04:25 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag entwendete ein Einbrecher aus einem Geschäft im Westend Lebensmittel im Wert von rund 1.000 Euro.

Am Samstag gegen 04:25 Uhr brach ein Unbekannter in ein Lebensmittelgeschäft in der Hellmundstraße ein. Nachdem er gewaltsam die Ladentür geöffnet hatte, durchwühlte er die Regale und ließ verschiedene Lebensmittel im Wert von rund 1.000 Euro mitgehen. Zum Abtransport nutze er einen weißen Faltkorb des Geschäfts und flüchtete in Richtung Frankenstraße Eine Zeugin wurde auf den Einbruch aufmerksam und alarmierte die Polizei, die den Mann im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen konnte. Der Täter soll dunkle Haut gehabt haben und sei mit einem Hoodie mit schwarzer Kapuze und einer dunkelblauen Hose bekleidet gewesen.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht eine solche Person mit dem auffälligen weißen Faltkorb gesehen haben oder Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich unter 0611 3450 bei der Polizei zu melden.

5. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Wiesbaden, Alfons- Paquet- Straße Sonntag, 14.06.2026, 01:30 Uhr

(MaM) Am Sonntag wurde ein 38-jähriger Polizeibeamter in Wiesbaden bei einem Einsatz durch einen 21- jährigen Beschuldigten aus Wiesbaden tätlich angegriffen. Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:25 Uhr erreichten die Einsatzzentrale mehrere Mitteilungen, dass in der Alfons- Paquet- Straße ca. 15 Personen in Streit geraten seien. In Teilen komme es bereits zu körperlichen Auseinandersetzungen. Durch die Einsatzkräfte konnte der hochaggressive BS angetroffen werden, welcher bereits beim Erblicken der Beamten äußerte, diese angreifen zu wollen. Bei der anschließenden Festnahme sperrte sich der Mann erheblich.

6. Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Wiesbaden, Adolfsallee Sonntag, 14.06.2026, 08.56 Uhr

(nn) In der Nacht vom 13.06. auf den 14.06. wurden durch einen unbekannten Täter mehrere Fahrzeuge beschädigt. Augenscheinlich ist der Täter die Adolfsallee entlang genlaufen und hat wahllos dort abgestellte Fahrzeuge zerkratzt. Hinweise und Zeugen werden unter der Telefonnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

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