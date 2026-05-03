Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Polizeibeamtin bei Widerstand leicht verletzt+++Verfolgungsfahrt endet mit Unfall+++Mit Schreckschusswaffe auf Spielplatz +++

Wiesbaden (ots)

1. Polizeibeamtin bei Widerstand leicht verletzt, Wiesbaden-Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, Donnerstag, 30.04.2026, 20:30 Uhr

(eh) Am Donnerstagabend kam es in einer Wohnung in Wiesbaden-Klarenthal zu einem Widerstand, bei dem eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Gegen 20:30 Uhr wurden zwei Streifen des zuständigen Polizeireviers in ein Mehrfamilienhaus in der Carl-von-Ossietzky-Straße gerufen, da es dort zu Streitigkeiten unter Familienmitgliedern gekommen war. Nachdem alle Beteiligten sich kooperativ verhielten, wurde eine der beiden entsandten Streifen aufgrund eines anderen dringenden Einsatzes abgezogen. Als der 56-jährige Aggressor der Wohnung verwiesen wurde, kam er mehrfach den Aufforderungen der Polizeibeamten nicht nach. Er griff unvermittelt in die Schublade einer Kommode im Wohnungsflur, woraus er eine Schere hervorzog. Bei der anschließenden Festnahme trat der Mann nach den Beamten und biss in Richtung der Polizeibeamtin. Diese verletzte sich bei der Festnahme leicht am Handgelenk und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der alkoholisierte Angreifer wurde ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

2. Verfolgungsfahrt endet mit Unfall,

Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring, An der Kupferlache, Sonntag, 03.05.2026, 00:00 Uhr

(eh) Am Sonntagabend flüchtete ein Fahrzeugführer vor einer Polizeikontrolle und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Der rote Opel Astra sollte um Mitternacht in der Klopstockstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der männliche Fahrzeugführer dies erkannte, legte er den Rückwärtsgang ein und versuchte sich der Kontrolle so zu entziehen. Als sich eine weitere Polizeistreife dem Pkw von hinten näherte, fuhr dieser mit aufheulendem Motor vorwärts zwischen den dort stehenden Polizeibeamten hindurch und flüchtete vom Kontrollort. Auf der Flucht verlor er im Bereich "An der Kupferlache" die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß mit mehreren am Fahrbahnrand geparkten Anhängern zusammen. Der männliche Fahrer setzte seine Flucht zu Fuß fort und konnte nur kurz gesichtet werden. In dem verunfallten Fahrzeug konnte ein Reisepass des Fahrers aufgefunden werden, der aufgrund des Lichtbildes als dieser identifiziert werden konnte. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der 25-jährige Türke nicht mehr festgenommen werden.

3. Mit Schreckschusswaffe auf Spielplatz, Wiesbaden, Warmer Damm, Donnerstag, 30.04.2026, 22:44 Uhr

(mm) Polizei nimmt 18-jährigen in Wiesbaden fest. Am Donnerstagabend wurde die Polizei Wiesbaden zu einem Spielplatz am Warmen Damm gerufen, nachdem ein Zeuge gemeldet hatte, dass eine Person dort eine Schusswaffe präsentierte und in die Luft abfeuerte. Die alarmierten Polizeistreifen trafen schnell am Tatort ein und führten eine Kontrolle durch. Dabei konnte eine Schreckschusswaffe samt Munition sichergestellt werden. Ein 18-jähriger Mann aus dem Rheingau konnte als Beschuldigter ermittelt werden und verbrachte, aufgrund seiner Alkoholisierung, die restliche Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Da der Mann weder über die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis verfügte, noch berechtigt war, die Waffe in der Öffentlichkeit zu benutzen, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell