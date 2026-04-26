Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Ein Leichtverletzter durch Pfefferspray+++ein Verletzter durch Eierwurf+++Tritte gegen den Kopf+++alkoholisiert Unfall verursacht+++16-jähriger begeht Unfallflucht+++Raub+++mit Messer bedroht

Wiesbaden (ots)

1. 23-jähriger Mann durch Reizstoff leicht verletzt, Wiesbaden, Mauritiusstraße, Samstag, 25.04.2026, 03:55 Uhr (jul) Am frühen Samstagmorgen wurde ein 23-jähriger Mann durch das Versprühen von einem unbekannten Reizstoff leicht verletzt. Der Mann hielt sich gegen 03:55 Uhr in einer Karaokebar in der Mauritiusstraße in Wiesbaden auf. Plötzlich habe er ein Brennen im Gesicht und den Augen verspürt, nachdem eine unbekannte Person ihm grundlos einen unbekannten Reizstoff ins Gesicht gesprüht habe. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Der Leichtverletzte konnte keinerlei Angaben zu dem Täter machen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. 28-Jähriger durch Eierwurf leicht verletzt, Wiesbaden, Kirchgasse, Freitag, 24.04.2026, 22:00 Uhr (jul) Am späten Freitagabend wurde ein 28-jähriger Mann in der Kirchgasse in Wiesbaden durch einen Eierwurf leicht verletzt. Gegen 22:00 Uhr warfen unbekannte Täter rohe Eier aus einem Fenster eines Wohnhauses in der Kirchgasse. Dabei wurde der 28-Jährige von einem rohen Ei am Kopf getroffen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Der 28-Jährige, sowie weitere Zeugen, konnten keinerlei Angaben zu den Tätern machen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. 30-jährige Frau durch Tritt gegen den Kopf leicht verletzt, Wiesbaden, Neroberg, Freitag, 24.04.2026, 19:30 Uhr (jul) Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr wurde eine 30-jährige Frau auf einem Grillplatz in Wiesbaden durch Tritte gegen den Kopf leicht verletzt. Die 30-Jährige hielt sich mit einer Personengruppe auf einem Grillplatz auf dem Neroberg auf. Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung mit einer weiteren Personengruppe wurde die 30-Jährige von mehreren unbekannten Personen angegriffen. Dabei erlitt die Frau durch mehrere Tritte gegen den Kopf leichte Verletzungen. Eine Täterin konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen und kontrolliert werden. Zu den Mittätern konnte die Täterin und die 30-jährige Verletzte keine Angaben machen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

4. 21-Jähriger verursacht alkoholisiert einen Unfall, Wiesbaden-Breckenheim, Neue Schulstraße, Samstag, 25.04.2026, 05:00 Uhr (jul) Am frühen Samstagmorgen verursachte ein alkoholisierter 21-jähriger Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall in der "Neuen Schulstraße" in Wiesbaden-Breckenheim. Anschließend gab der Fahrer an, selbst Opfer einer Verkehrsunfallflucht geworden zu sein. Gegen 05:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Pkw der Marke Mitsubishi die "neue Schulstraße" in Wiesbaden-Breckenheim. Dabei kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit drei Pollern am Straßenrand. Nachdem der Mann den Pkw verlassen hatte, um sich von dem Unfallschaden vergewissern zu können, setzte er seine Fahrt fort und überfuhr wiederholt die Hindernisse. Das stark beschädigte Fahrzeug stellte der 21-jährige Fahrer sodann in der alten Dorfstraße ab, um anschließend fußläufig an die Unfallstelle zurückzukehren und sich der eingetroffenen Polizeistreife als Opfer einer Verkehrsunfallflucht zu erkennen zu geben. Die Angaben des Mitsubishi-Fahrers konnte jedoch aufgrund mehrerer Zeugenaussagen widerlegt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Fahrer auf ein Wiesbadener Polizeirevier verbracht. An dem Pkw sowie den drei Pollern entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt der Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. 16-jähriger begeht Unfallflucht,

Wiesbaden-Westend, Bleichstraße, Sonntag, 26.04.2026, 01:30 Uhr (nm) Ein 16-jähriger begab sich mit einem Fahrzeug am frühen Sonntagmorgen auf Spritztour, beschädigte dabei einige Autos und versuchte zu flüchten.

Um 01:30 Uhr fuhr der 16-jährige mit einem ausgeliehenen PKW die Bleichstraße entlang. Aufgrund seines Alkoholgenusses hatte er das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle und stieß bei seinem Ausflug gegen diverse geparkte Fahrzeuge. Nachdem er auf seinem Fluchtweg einige Fahrzeugteile, darunter auch das Kennzeichen verlor, konnte er in der Weißenburgstraße festgenommen werden. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, einer Unfallflucht und der Trunkenheitsfahrt verantworten.

6. Raub,

Mainz-Kostheim, Am Rübenberg, Sonntag, 26.04.2026, 01:30 Uhr (nm) Sonntagnacht wurden ein 24-jähriger und ein 22-jähriger Opfer eines Raubes in Mainz-Kostheim. Nachdem die beiden Geschädigten die drei unbekannten Täter in Mainz am Hauptbahnhof kennengerlernt hatten, traf man sich zur späteren Stunde in der Straße Am Rübenberg. Dort zogen zwei Täter jeweils ein Messer und der dritte eine Schreckschusswaffe, mit der in die Luft geschossen wurde. Sodann raubte man Jacken, Krankenkassenkarten und lediglich die Hülle eines Handys. Der Täter mit der Waffe soll etwa 175 cm groß gewesen sein und eine schlanke Statur gehabt haben. Er habe blonde Haare, einen Schnurrbart und war mit einem Schal oder ähnlichem maskiert. Der zweite Täter soll etwa 165 cm groß gewesen sein und eine pakistanische Erscheinung gehabt habe. Er habe eine normale Statur, war unrasiert und soll mit einem Küchenmesser bewaffnet gewesen sein. Der letzte Täter soll eine kräftige Statur gehabt haben, etwa 175 cm groß gewesen sein und eine Sturmhaube getragen haben. Zu dem Messer konnten keine Angaben gemacht werden. Die Täter konnten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung fliehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

7. Bedrohung im Schlosspark,

Wiesbaden-Biebrich, Schlosspark, Sonntag, 26.04.2026, 07:20 Uhr (eh) Am Sonntagmorgen wurde ein Jogger im Schlosspark Biebrich mit einem Messer bedroht. Der Jogger meldete sich um 07:28 Uhr persönlich beim Polizeirevier in Biebrich und gab dort an, soeben von einem mit Messer bewaffneten Mann im Schlosspark bedroht worden zu sein. Dieser habe ihn mitten im Schlosspark mit den Worten "warum guckst du mich so an" angesprochen. Dann habe er ein Messer in seine Richtung gehalten und ihn mit den Worten "ich steche dich ab" bedroht. Der Mann habe einen verwirrten Eindruck auf ihn gemacht, bereits im Vorfeld sei er ihm aufgrund seiner Selbstgespräche aufgefallen. Der 43-jährige setzte seine Joggingrunde in Richtung Polizeirevier fort, es waren keine weiteren Passanten in der Nähe, die gefährdet wurden. Beschreiben konnte er den Mann als ca. 30 Jahre alt, mit südländischem Phänotyp, dunklen/lockigen Haare, blauen Augen, dunkel bekleidet mit Jogginghose. Während der intensiven Fahndungsmaßnahmen wurden zwei Personen kontrolliert, die jedoch als Täter ausgeschlossen werden konnten. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

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