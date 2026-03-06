Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 31-jähriger aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

(js) Seit dem Nachmittag des 06.03.2026 wird der 31-jährige Hugo Frank Grumann vermisst. Herr Grumann befindet sich aktuell in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus in Dotzheim und verließ dieses gegen 15:30 Uhr in unbekannte Richtung. Möglicherweise könnte sich Herr Grumann in einer hilflosen Lage befinden. Er wird als 1,85 m groß, von schlanker Statur, trägt rötliche lockige Haare sowie einen ebenso rötlichen Vollbart. Bekleidet ist er mit einem schwarzen Jogginganzug. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

