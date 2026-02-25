PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-jährigen Jugendlichen in Wiesbaden+++

  • Bild-Infos
  • Download

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

Mittwoch, 25.02.2026, 15:20 Uhr

(jul) Seit Mittwochnachmittag fahndet die Wiesbadener Polizei nach der 16-jährigen Fiona Vecera aus Wiesbaden. Die Jugendliche verließ gegen 15:20 Uhr die elterliche Wohnung in der Nettelbeckstraße in unbekannte Richtung.

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 16-Jährige in einer hilflosen Lage befindet und dringend Hilfe benötigt.

Sie ist 175 cm groß und hat eine normale bis kräftige Gestalt. Die 16-Jährige hat schulterlange rotblonde Haare und diese mit einer rot-weißen Schleife zum Zopf gebunden. Sie trägt eine braune Felljacke, ein rot-weiß gestreiftes Oberteil, eine blaue Jeanshose und rote Schuhe.

Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort der 16-Jährigen nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

