POL-WI-KvD: +++Mit Messer gedroht+++Diebstahl mit Pfefferspray+++Stromausfall nach Verkehrsunfall+++ Wohnungseinbrüche+++

Mit Messer gedroht+++Diebstahl mit Pfefferspray+++Stromausfall nach Verkehrsunfall+++ Wohnungseinbrüche+++

1. Mit Messer gedroht,

Wiesbaden, Auguste-Viktoria-Straße, Freitag, 20.02.2026, 17:40 Uhr

(eh) Am Freitagnachmittag wurde der Mitarbeiter eines Hotels in der Wiesbadener Innenstadt mit einem Messer bedroht. Um 17:40 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter eines Hotels über Notruf bei der Polizei und meldete, dass ein Kollege im Eingangsbereich des Hotels mit einem Messer bedroht wird.

Der Mann sei zum wiederholten Male unberechtigt im Hotel erschienen und habe sich ins 1. Obergeschoss begeben. Da der augenscheinlich Wohnsitzlose bereits mehrfach in die Flure des Gebäudes uriniert hatte, wurde er sofort angesprochen und des Gebäudes verwiesen. Darauf reagierte der Mann aggressiv und drohte dem Mitarbeiter Schläge an. Nachdem er das Gebäude schließlich verlassen hatte, zog er ein Jagdmesser aus seiner Manteltasche und gestikulierte damit in Richtung des Mitarbeiters.

Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Hauptbahnhof. Trotz sofort durchgeführter Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifen der Wiesbadener Reviere konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet daher Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

Der Täter soll ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mit Halbglatze und bekleidet mit einer grauen Cargojacke und einem schwarzen Trekkingrucksack auf dem Rücken gewesen sein.

2. Diebstahl mit Pfefferspray,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Samstag, 21.02.2026, 15:30 Uhr

(eh) Am Samstagnachmittag zog ein Jugendlicher ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche, nachdem er vom Ladendetektiv eines Einkaufzentrums nach einem Ladendiebstahl festgehalten wurde. Um 15:30 Uhr konnte der Ladendetektiv zwei Jugendliche dabei beobachten, wie sie mehrere Artikel einsteckten und das Geschäft verließen, ohne die Ware zu bezahlen.

Er sprach die beiden vor dem Laden an, woraufhin einer direkt ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche zog.

Die sofort alarmierte Polizeistreife konnte die beiden Jugendlichen noch am Tatort festnehmen. Ermittlungen ergaben, dass die beiden zusätzlich für einen ähnlichen Vorfall im Vorjahr in Frage kommen. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die 17-jährigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

3. Verkehrsunfall verursacht Stromausfall, Wiesbaden, Ortsteil Sauerland, Föhrer Straße, Sonntag, 22.02.2026, 04:25 Uhr

(jul) Am frühen Sonntagmorgen beschädigte ein alkoholisierter Pkw-Fahrer in der Föhrer Straße bei einem Verkehrsunfall einen Stromverteilerkasten, wodurch mehrere Häuser von der Stromversorgung abgeschnitten wurden.

Am Sonntagmorgen, gegen 04:25 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Wiesbadener mit einem schwarzen Mercedes die Föhrer Straße in Richtung Nordstrander Straße. Im weiteren Verlauf verlor der 26-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß mit einem Stromverteilerkasten am Straßenrand zusammen. Der beschädigte Pkw und der verantwortliche Fahrer konnten im Nachgang in einer Tiefgarage in unmittelbarerer Nähe angetroffen werden. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Der Mann blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

An dem Stromverteilerkasten entstand erheblicher Sachschaden. Durch den entstandenen Schaden und die erforderlichen Reparaturarbeiten sind die Wohnhäuser im Umkreis von ca. hundert Metern bis mindestens Sonntagnachmittag vom Stromnetz getrennt.

Hinweise nimmt der Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Samstag, 21.02.2026, 17:10 Uhr bis Samstag, 21.02.2026, 22:40 Uhr

(zi) Im Verlauf des Samstags wurden zwei Wohnungen durch unbekannte Täter heimgesucht. In den frühen Abendstunden des Samstags drangen Einbrecher auf unbekannte Art und Weise in eine Wohnung in der Straße der Republik ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Im selben Tatzeitraum waren Diebe in der Danziger Straße unterwegs. Dort schlugen die Täter eine Glasscheibe der Wohnungseingangstür ein und betraten über diese die Innenräume. Nachdem sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt. Über mögliches Stehlgut ist hier bislang nichts bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

5. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Freitag, 20.02.2026, 17:00 Uhr - Samstag, 21.02.2026, 01:00 Uhr und Samstag, 21.02.2026, 17:00 Uhr - Sonntag, 22.02.2026, 01:00 Uhr

(jul) Am vergangenen Freitag und Samstag führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch.

Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Wiesbadener Waffenverbotszone im Innenstadtbereich, dem Mauritiusplatzplatz, der Reisinger Anlage, dem Platz der deutschen Einheit, der Rheinstraße und dem Gebäude des ehemaligen Einkaufzentrums im Ortsteil Schelmengraben.

An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein.

Bei den durchgeführten Personenkontrollen im Bereich der Waffenverbotszone konnten keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden.

Bei einer Gaststättenkontrolle im Wiesbadener Westend konnte eine Person kontrolliert werden, gegen welche ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Bereich der Reisinger Anlagen konnten bei der Durchsuchung einer Person 30 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Durch die Einsatzkräfte wurden an beiden Tagen mehrere Personengruppen mit insgesamt - 131 - Personen kontrolliert.

Weiterhin wurde der Regeldienst der Wiesbadener Polizeireviere unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

