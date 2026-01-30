PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WI-KvD: +++Nachtrag zur Vermisstenmeldung der 81 jährigen Frau aus Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

Nachtrag zur Vermisstenmeldung der 81 jährigen Frau aus Wiesbaden, Wiesbaden (mm) Anbei wird ein Bild der Vermissten veröffentlicht.

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

