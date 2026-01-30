Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++81-jährige Frau aus Wiesbaden vermisst+++

Wiesbaden (ots)

81-jährige Frau aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden (nm) Seit Freitag, den 30.01.2026 wird die 81-jährige Renate Kluth aus Wiesbaden vermisst.

Frau Kluth wurde zuletzt durch ihren Ehemann um 13:30 Uhr im Parkhaus Dernsches Gelände in der Wiesbadener Innenstadt gesehen. Frau Kluth entfernte sich sodann in unbekannte Richtung und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Frau Kluth ist ca. 160 cm groß, hat eine normale Statur, trägt eine Brille und graue, kurze Haare. Sie ist bekleidet mit einer roten Jacke, grauen Hosen und schwarzen Lackschuhen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0, sowie jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell