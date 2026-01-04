Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++39-jähriger Mann aus Bingen in Wiesbaden vermisst+++

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Biebrich / Bingen,

Sonntag, 04.01.2026, 13:30 Uhr

(cp)Seit Samstagmittag wird in Wiesbaden der 39 Jahre alte Kevin Hoppe aus Bingen vermisst. Herr Hoppe war zusammen mit Familienangehörigen im Auto unterwegs, als er gegen 13:30 Uhr in der Äppelallee ausstieg und davonlief. Herr Hoppe könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und Hilfe benötigen. Kevin Hoppe ist 190 cm groß, von normaler Statur, hat braune Haare mit Geheimratsecken und trägt einen Dreitagebart. Er war zuletzt mit einer blau-schwarzen Winterjacke, einer Cordhose in beige und schwarzen Schuhen bekleidet. Hinweise nehmen die Polizei Wiesbaden unter 0611-3450 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell