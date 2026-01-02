Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++83-jährige Frau aus Wiesbaden vermisst+++

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

Freitag, 02.01.2026, 20:30 Uhr

(jul) Seit Freitagabend gegen 20:30 Uhr wird die 83-jährige Gunhild Schulte aus Wiesbaden vermisst.

Die Vermisste war in einem Krankenhaus in der Geisenheimer Straße in stationärer Behandlung. Von dort verließ sie das Klinikgebäude unbemerkt in unbekannte Richtung.

Frau Schulte ist ca. 160 groß, schlank und hat schulterlange graue Haare. Sie ist bekleidet mit einer blauen Winterjacke und trägt eine helle Hose. Die Vermisste hat sichtbare Gesichtsverletzungen.

Es liegen keinerlei Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell