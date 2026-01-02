Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ 80-jähriger Mann aus Hattersheim vermisst +++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden / Hattersheim,

Freitag, 02.01.2026, 10:15 Uhr

(jul) Seit Freitagmorgen gegen 10:15 Uhr wird der Hans-Joachim Nousch aus Hattersheim (Taunus) vermisst.

Der 80-jährige Mann befand sich bis zum heutigen Tag in einem Wiesbadener Krankenhaus in Behandlung. Bereits vor der geplanten Entlassung verließ der Vermisste die Klinik in unbekannte Richtung.

Er ist ca. 170 cm groß, hat kurze graue Haare und eine normale Statur. Der Vermisste trägt eine Brille. Herr Nousch ist bekleidet mit einem grauen Rollkragenpullover, einer schwarzen Steppjacke, einer dunkelgrauen Jeanshose und dunkelbraunen Wildlederschuhen.

Es liegen keinerlei Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

