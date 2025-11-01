POL-WI-KvD: +++16-jähriger Junge aus Mainz vermisst+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

16-jähriger Junge aus Mainz vermisst

16-jähriger Junge aus Mainz vermisst
01.11.2025, 16:00 Uhr

Wiesbaden

Samstag, 01.11.2025, 13:10 Uhr

(pk) Seit Samstagvormittag wird der 16-jährige Dennis Steinke aus Mainz vermisst.

Der Vermisste stieg vermutlich gegen 13:10 Uhr am Mainzer Hauptbahnhof in die Buslinie 6 nach Wiesbaden.

Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Der Vermisste hält sich gerne in der Nähe von Bahnhöfen oder Busstationen auf.

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet.

Er ist 170 cm groß, kräftig und hat kurze braune Haare. Er ist bekleidet mit einer hellen Jeans, dunkelblauen Schuhen, einem blauen Pullover und einer braunen Jacke.

Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

