PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++15-Jährige und 16-Jährige aus Wiesbaden vermisst+++

POL-WI-KvD: +++15-Jährige und 16-Jährige aus Wiesbaden vermisst+++
  • Bild-Infos
  • Download

Wiesbaden (ots)

15-Jährige und 16-Jährige aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Samstag, 07.09.2025

(pk) Seit Samstag, den 07.09.2025, werden die 15-jährige Charlize und die 16-jährige Sara-Alexandra aus Wiesbaden vermisst. Die beiden Mädchen sind vermutlich gemeinsam unterwegs.

Die Charlize ist ca. 174cm groß hat dunkelblonde lange Haare, ein Nasenpiercing rechts, sowie ein Bauchnabelpiercing. Sie ist bekleidet mit einem schwarzen Lacoste T-Shirt mit einem weißen Schrifzug.

Die Sara-Alexandra ist ca. 160cm groß hat schwarze lange Haare und ein Nasenpiercing links. Sie ist bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen langen Hose.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 sowie jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren