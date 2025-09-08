Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++15-Jährige und 16-Jährige aus Wiesbaden vermisst+++

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

15-Jährige und 16-Jährige aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Samstag, 07.09.2025

(pk) Seit Samstag, den 07.09.2025, werden die 15-jährige Charlize und die 16-jährige Sara-Alexandra aus Wiesbaden vermisst. Die beiden Mädchen sind vermutlich gemeinsam unterwegs.

Die Charlize ist ca. 174cm groß hat dunkelblonde lange Haare, ein Nasenpiercing rechts, sowie ein Bauchnabelpiercing. Sie ist bekleidet mit einem schwarzen Lacoste T-Shirt mit einem weißen Schrifzug.

Die Sara-Alexandra ist ca. 160cm groß hat schwarze lange Haare und ein Nasenpiercing links. Sie ist bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen langen Hose.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 sowie jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell