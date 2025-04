Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 15-Jähriger aus Wiesbaden vermisst 27.04.2025, 02:26 Uhr jetzt mit aktuellem Foto

Wiesbaden (ots)

Seit Samstag, 26.04.2025, 22:00 Uhr, wird der 15-jährige Andrejs Susters vermisst. Andrejs verließ die Jugendeinrichtung in Wiesbaden, in der er aktuell untergebracht ist, mit Einverständnis der Verantwortlichen gegen 13:00 Uhr. Absprachegemäß sollte er um 22:00 Uhr zurückkommen, was er aber nicht tat. Sein Aufenthaltsort ist aktuell unbekannt. Möglicherweise befindet er sich auf dem Weg in den Raum Aachen. Andrejs ist 1,70 Meter groß, wiegt 52 kg und hat eine schlanke Statur. Er hat dunkelblonde Haare, die seitlich kurz und oben schulterlang sind. Bei Verlassen der Einrichtung trug er ein helles Basecap und eine Jeans. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

