POL-WI-KvD: +++ 65-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst +++

Wiesbaden (ots)

65-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Donnerstag, 20.02.2025

(cho) Seit dem frühen Morgen wird der 65-jährige Peter Hirschmann aus Wiesbaden vermisst. Herr Hirschmann verließ heute Morgen sein Zimmer in der Wiesbadener Horst-Schmidt-Klinik in unbekannte Richtung. Vermutlich hält sich der Vermisste im Bereich Wiesbaden auf. Konkrete Anlaufadressen sind derzeit nicht bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet. Herr Hirschmann ist 180 cm groß, normal gebaut und wiegt etwa 75 kg. Er hat lange graue, zum Pferdeschwanz gebundene Haare. Er hat helle Augen und einen Ohrring am linken Ohr. Zu seiner aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

