POL-WI-KvD: +++14-jähriger Jugendlicher aus Wiesbaden vermisst+++

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

14-jähriger Jugendlicher aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden

Wiesbaden,

Freitag, 09.08.2024, 19:00 Uhr

(jul) Seit Freitagabend wird der 14-jährige Ivan Rusakov aus Wiesbaden vermisst.

Ivan verließ am Freitagmittag gegen 14:00 Uhr die elterliche Wohnung in der Dieselstraße in Wiesbaden.

Um 19:00 Uhr bestand Kontakt, mit dem Hinweis seinerseits, dass er mit dem Zugverkehr Richtung Darmstadt fahren wolle.

Es liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf den Aufenthaltsort von Ivan R. vor. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Ivan ist ca. 180 cm groß und hat kurzgeschnittene dunkelblonde Haare. Er ist bekleidet mit einem schwarz-weiß gestreiften Hemd. Darunter trägt er ein weißes T-Shirt. Weiterhin ist er mit einer hellblaue Jeanshose bekleidet.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

